Marcel Ciolacu, după negocieri: „Am finalizat programul de guvernare şi acordul politic”

Agerpres

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu a afirmat, sâmbătă, după mai bine de cinci ore de negocieri, că s-au finalizat atât programul de guvernare cât şi acordul politic, iar în privinţa rotaţiei premierilor se va lua o decizie duminică.

El a precizat că, de principiu, s-a stabilit că, atunci când PSD-ul are premierul, se egalizează numărul de ministere, iar dacă premierul va fi de la PNL, atunci PSD-ul va avea mai multe ministere. Preşedintele PSD a mai spus că la Cotroceni, cele trei partide vor merge cu o singură variantă de premier.

”Astăzi am finalizat programul de guvernare, acordul politic, am finalizat cele două variante în care PSD-ul are prim-ministrul şi PNL-ul are prim-ministrul, împreună cu UDMR-ul şi minorităţile”, a spus Ciolacu, după negocierile care s-au finalizat în jurul orei 19.00.

Preşedintele PSD a spus că detaliile vor fi prezentate când se finalizează discuţiile, dar a ţinut să precizeze că, atunci când PSD-ul are premierul, se egalizează numărul de ministere, iar dacă premierul va fi de la PNL, atunci PSD-ul va avea mai multe ministere.



Ciolacu a arătat că în prezent atât PNL cât şi PSD au decizii prin care premierii sunt Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu, şi decizia privind primul premier se va lua în forurile de conducere ale celor două formaţiuni.

”Până luni, când vor merge la Cotroceni, vom lua aceste decizii şi vom merge cu o singură variantă”, a spus el.

Despre tensiunile din negocieri, Ciolacu a spus că nu au folosit microfonul, el explicând astfel tonul ridicat pe care s-au purtat discuţiile.

În privinţa pachetului social, Marcel Ciolacu a spus că au rămas aceleaşi propuneri. ”Cel mai ambiţios oroiect este faptul că vom avea, pe lângă acest pachet social, extrem de aşteptat, vom încerca să închidem şi cu 7% investiţii pentru anul viitor, ceea ce este o premieră”, a afirmat Ciolacu.