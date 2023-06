Marcel Ciolacu, despre suspiciuni legate de CV-ul său: „După ce m-am plictisit să fac afaceri, mi-am terminat și studiile"

„După ce m-am plictisit să fac afaceri, mi-am terminat și studiile", spune Marcel Ciolacu. În CV nu e specificat, de exemplu, în ce an a absolvit liceul.

Printre cei care au ridicat semne de intrebare privind acuratetea datelor din CV-ul noului premier, se află Ludovic Orbán, fost prim-ministru și președinte al PNL.

Ludovic Orbán, președinte Forța Dreptei: „Nu pot să votez pe cineva despre care nu știu când și-a luat Bacalaureatul, licența, un om care s-a dus să-și facă doctorat la academia SRI și a fost exmatriculat.”

În CV-ul în discuție, postat pe site-ul Camerei Deputatilor, actualul premier nu a precizat în ce an a absolvit liceul, dar scrie că a studiat Dreptul al Universitatea Ecologică, între 1991 și 1995. Și că s-a înscris, în anul 2003, la primele studii postuniversitare, la aceeați universitate. Însă, potrivit unor informații apărute în presă, licența ar fi luat-o abia în 2004, adică un an mai târziu. În ciuda unor explicații ulterioare, misterul se menține.

Marcel Ciolacu, premierul României: „Deciziile mi le asum. Am luat nota 9 la licență. La doctorat am fost exmatriculat. E singurul lucru neterminat din viața mea".

Marcel Ciolacu și-a povestit pe scurt experiența de întreprinzător în Buzău și primii pași în politică, care l-au dus, în cele din urmă, la șefia Guvernului.

Marcel Ciolacu, premierul României: „După ce am cumpărat toată concurența, după 7 ani, a apărut copilul și ne-am luat un apartament cu două camere pe strada Viitorului și ne-am închis balconul, m-am hotărât că m-am plictisit să fac afaceri. Mi-am terminat studiile, am intrat în administrația locală, am devenit prefect interimar, am pierdut alegerile, am devenit viceprimar, am condus cea mai mare companie municipală. Acesta e marele secret, marile lucruri ascunse."

La ora redactării acestei știri, pe site-ul guvernului nu era postat un CV al premierului Marcel Ciolacu.

