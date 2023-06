Membrii noului Guvern Ciolacu, jurământ la Palatul Cotroceni. Iohannis: Să nu pierdeţi din vedere pentru ce aţi jurat

Preşedintele Klaus Iohannis le-a transmis membrilor Cabinetului Ciolacu să nu piardă din vedere pentru ce au depus jurământul: să se străduiască să rezolve problemele României şi ale românilor.

Şeful statului a avut cuvinte de apreciere şi pentru fostul prim-ministru Nicolae Ciucă, cât şi pentru modul rapid şi fără sincope în care a avut loc rotaţia premierilor.

„Vă felicit pentru depunerea jurământului şi vă doresc mult succes în noul mandat. Domnule preşedinte al Senatului, domnule preşedinte al CCR, onoraţi parlamentari, cu siguranţă subiectul cel mai discutat şi comentat din ultimele săptămâni a fost ceea ce s-a numit rotaţia premierilor. Iată că în timp record, fără sincope, cu rezultate foarte bune, această procedură s-a încheiat. Nu este puţin lucru şi este prima dată în România că se întâmplă într-o coaliţie o astfel de mişcare. E important pentru politica românească, România şi pentru români pentru că acest fel de a face politică arată stabilitate, arată seriozitate şi arată că politicienii implicaţi sunt hotărâţi să îşi ia mandatele foarte în serios”, a afirmat Klaus Iohannis, joi la Palatul Cotroceni, după ce Guvernul a depus jurământul.

Şeful statului a adăugat că „s-a încheiat prima parte sub conducerea guvernamentală a premierului Ciucă şi a dovedit coaliţia că ştie să gestioneze treburile publice”.

„Dacă ar fi să descriu prima parte a acestui mandat al coaliţiei în câteva cuvinte, cred că ele ar putea să fie - seriozitate, stabilitate, securitate, eficienţă şi eficacitate. La acestea se poate adăuga că România a avut, cu toate crizele prin care a trecut, o creştere economică, că populaţia a fost ferită de efectele crizei energetice, că inflaţia este sub control şi în ansamblu rezultatele sunt foarte bune. Daţi-mi voie să îl felicit pe fostul premier Nicolae Ciucă şi echipa cu care a lucrat, echipă care se regăseşte în mare parte şi în nou echipă”, a completat Iohannis.

El i-a transmis lui Marcel Ciolacu că este încredinţat că va continua munca începută de coaliţie şi l-a avertizat că mai sunt multe probleme de rezolvat, mai ales în contextul anului 2024 care este unul electoral.

„Domnule prim-ministru Ciolacu, aţi fost parte din echipă, aţi condus Camera Deputaţilor şi aţi lucrat într-o adevărată echipă în conducerea coaliţiei. Sunt încredinţat că în această nouă postură şi cu această echipă care astăzi a depus jurământul veţi continua munca începută de coaliţie acum un an şi jumătate. Sunt multe probleme de rezolvat, nu trebuie să trăim cu impresia că toate s-au rezolvat şi acum lucrurile vor merge mai uşor, nu, în practică ştim că merge din ce în ce mai greu. Avem încă jumătate de an în care putem să rezolvăm foarte multe lucruri, după care vom intra într-un an super electoral care în sine deja este o provocare pentru o societate. Vom avea patru rânduri de alegeri şi în acelaşi timp ţara trebuie guvernată responsabil şi cu rezultate bune”, a explicat şeful statului.

Preşedintele României le-a transmis membrilor noului Guvern să nu uite pentru ce au jurat şi anume rezolvarea problemelor românilor.

„Vă doresc, domnule prim-ministru, domnilor vice prim-miniştri, doamnelor şi domni miniştri, să nu pierdeţi din vedere pentru ce aţi jurat. Lucrul cel mai important este să vă străduiţi să rezolvaţi problemele României şi ale românilor, doar după aceea problemele, evident problemele legate de formaţiunile politice. Vă doresc tuturor un mandat bun, cu rezultate şi în ansamblul Guvernului o reuşită”, a conchis preşedintele Iohannis.

Printre cei prezenţi la ceremonia de la Palatul Cotroceni s-au numărat şi preşedintele Senatului Nicolae Ciucă, preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor Alfred Simonis, preşedintele Curţii Constituţionale Marian Enache, liderul deputaţilor minorităţilor naţionale Varujan Pambuccian, secretarul general al PSD Paul Stănescu, secretarul general al PNL Lucian Bode şi consilieri prezidenţiali şi de stat.

Parlamentul a acordat joi votul de încredere Guvernului Ciolacu, iar membrii Cabinetului au depus jurământul la Palatul Cotroceni. De la ora 19.00, va avea loc la Palatul Victoria prima şedinţă a noului Executiv.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , , Dată publicare: 15-06-2023 18:28