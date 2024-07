Marcel Ciolacu, despre OUG privind testarea şoferilor: ”Nu e o catastrofă că pentru două zile rămâi fără permis"

Şeful Executivului a fost întrebat ce părere are despre protestele existente în prezent din partea conducătorilor auto cu privire la Ordonanţa 84, referitoare la testele antidrog.

"Am vorbit şi în timpul şedinţei Internaţionalei Socialiste cu domnul ministru Cătălin Predoiu. În acest moment, ceea ce reclamă dânşii este faptul că aceste teste se fac într-o perioadă mult prea lungă. Eu cred că legea este bună, pentru că ne amintim de 2 Mai. Această lege există şi în Germania, există şi în Spania, există peste tot. Cu adevărat, statul român trebuie să dea un răspuns în timp real.

În timp real eu consider că între 48 de ore şi 72 de ore este un răspuns într-un timp rezonabil pentru testele de sânge. Se face ca în toată lumea primul test, am înţeles că dacă iei două pastile de Nurofen în acel moment s-ar putea să fie testul pozitiv; se face testul de sânge, în 48 de ore se dă răspuns. Eu cred că nu e o catastrofă că pentru două zile rămâi fără permis", a susţinut Ciolacu, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a adăugat că în prezent statul nu are capacitatea de a da răspunsul la testele de sânge în 48 - 72 de ore, mai ales la IML în Bucureşti unde durează în jur de trei - patru luni până se primeşte rezultatul.

"Am vorbit cu domnul Predoiu, luni dimineaţă o să am o discuţie şi cu ministrul Finanţelor să vedem. Nu sunt sume foarte mari, am înţeles că un astfel de aparat de testare costă în jur de 300.000 de euro, deci nu e un capăt de ţară pentru un stat de mărimea României şi vedem procedurile de achiziţii să fie cât mai rapide, iar după ce statul român îşi face treaba şi este capabil să dea răspuns într-un timp real venim cu aplicarea legii. Repet, vorbim statistic, se pierd prea multe vieţi ale tinerilor.

Am văzut că în Austria s-a introdus confiscarea maşinii pentru viteza excesivă. Este şi în Belgia, este şi în Italia, pentru că în momentul când statistic - şi România este pe primul loc la mortalitate pe şosele - ai astfel de cazuri statul are obligaţia să salveze vieţi", a punctat Marcel Ciolacu.

IGPR a venit sâmbătă cu mai multe precizări având în vedere informaţiile vehiculate în spaţiul public conform cărora OUG 84/2024 "lasă fără permis şoferi nevinovaţi".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: