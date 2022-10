Marcel Ciolacu, despre o posibilă demisie a ministrului Apărării: „Dacă va interveni o demisie, atunci vom lua act de ea”

Liderul PSD a adăugat, întrebat ce se va întâmpla dacă va demisiona ministrul, că atunci va lua act de acest lucru. El a reiterat faptul că vrea să stea de vorbă cu şeful Executivului, iar dacă acesta „consideră că un ministru trebuie schimbat din funcţie, atunci vine cu o propunere în coaliţie”.

„Eu nu am avut o discuţie cu premierul. Era normal ca ministrul Apărării să aibă o discuţie cu premierul. Dacă premierul consideră că un ministru trebuie schimbat din funcţie, atunci vine cu o propunere în coaliţie. Am spus eu ceva de calibrare? O singură dată i-am atras atenţia domnului ministru şi am făcut-o corect. Domnul ministru trebuie să se pună de acord cu premierul pe comunicare. Sancţiunile nu le fac eu. Acest lucru vine la propunerea premierului. Puteţi să mă întrebaţi de 100 de ori acelaşi lucru, eu nu intru pentru atribuţiile premierului. Cred că e normal să am o discuţie cu premierul şi sigur voi comunica”, a declarat, Marcel Ciolacu, luni la Parlament.

Chestionat dacă îl mai susţine în funcţia de ministru al Apărării pe Vasile Dîncu, liderul PSD a răspuns: „Vreau să am, în primul rând, o discuţie cu premierul. După aceea e normal să am o discuţie cu colegii din partid şi aşa intrăm într-o normalitate”.

Întrebat ce îi va transmite premierului Ciucă, Marcel Ciolacu a replicat: „Cred că domnul premier trebuie să îmi transmită, fiindcă dânsul e decidentul”.

„Vom lua act de demisie”, a adăugat Ciolacu, întrebat ce se va întâmpla dacă va interveni o demisie a lui Dîncu din Guvern.

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu a fost, luni la Palatul Victoria, pentru a discuta cu premierul Nicolae Ciucă despre afirmaţiile sale privind negocierile de pace în Ucraina. Şeful Executivului anunţa, la Mioveni, că va avea o discuţie cu ministrul despre afirmaţiile sale controversate pe această temă care, spunea şeful Executivului, nu reprezintă poziţia oficială a Guvernului.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru a confirmat întâlnirea de luni de la Palatul Victoria. El a explicat că temele abordate în cadrul întâlnirii au vizat reuniunea miniştrilor apărării din NATO de la Bruxelles şi calibrarea comunicării publice la nivelul Ministerului Apărării în context guvernamental.



