Marcel Ciolacu are mandat de la PSD să reducă numărul de ministere: ”Îmi doresc ca Grindeanu să rămână la Transporturi”

„În toate negocierile pe care le vom avea cu ceilalţi co-preşedinţi care formează această coaliţie vor fi axate pe oamenii care vor ocupa aceste poziţii, respectiv de miniştri în Guvernul României. Mi se pare corectă abordarea nu numai ca oameni politici, dar şi ca români. Dorim oamenii potriviţi la locurile potrivite. Nu m-am născut preşedinte al PSD, nu m-am născut politician sau preşedinte al Camerei. Eu când m-am născut, m-am născut român şi cred că trebuie să avem o abordare mult mai responsabilă în ceea ce priveşte noul Guvern.

Colegii mi-au dat un mandat de a avea o discuţie cu fiecare ministru în parte pentru a face o analiză în funcţie de fiecare minister împreună cu preşedintele PNL, domnul Nicolae Ciucă, în ceea ce priveşte componenţa şi numărul secretarilor de stat la fiecare minister, în funcţie de importanţa ministerului şi de oamenii care au făcut faţă până acum la aceste funcţii. Colegii mei au dat un mandat pentru reducerea numărului de ministere, de secretari de stat şi a agenţiilor guvernamentale. Decizia este că Guvernul viitor va avea mai puţine ministere”, a afirmat Marcel Ciolacu, potrivit News.ro, la finalul şedinţei Consiliului Politic Naţional al PSD care a avut loc marţi la Parlament.

Acesta a vorbit şi despre ţintele pe care le-a fixat pentru noul Executiv pe care îl va conduce.

„Provocările cele mai mari sunt reducerea inflaţiei, creşterea puterii de cumpărare care am dori să ajungă la 8,22%, creşterea investiţiilor. Dacă în acest an am venit cu 7,2% creştere investiţii, ne-am dori să atingem pe anul viitor 10% din PIB şi cu investiţii, scheme de ajutor în zona produselor alimentare şi de construcţii, astfel încât să încercăm să diminuăm acest deficit de balanţă comercială care s-a mărit foarte mult în ultima perioadă”, a completat Ciolacu.

Surse politice au declarat pentru Știrile Pro TV că Nicolae Ciucă își va depune mandatul de premier în data de 26 mai, potrivit protocolului alianței de guvernare dintre PSD, PNL și UDMR, care prevede predarea funcției de prim-ministru către PSD.

Sorin Grindeanu, în continuare la Ministerul Transporturilor

Pe de altă parte, Marcel Ciolacu a declarat că vrea ca Sorin Grindeanu să rămână în continuare în viitorul Guvern, la conducerea Ministerului Transporturilor.

”Eu îmi doresc foarte mult să rămână domnul Sorin Grindeanu, nu neapărat portofoliul. Dacă vă uitaţi pe cifre, am prezentat şi astăzi (..) sunt cu adevărat impresionante”, a arătat Ciolacu, precizând că exerciţiul financiar 2016-2020 are un surplus de aproape un miliard de euro.

”Cu alte cuvinte, anumite proiecte nu au putut să facă absorbţia iar Ministerul Transporturilor, nu numai că şi-a îndeplinit toate target-ele dar au şi cheltuit din bani pe care i-am fi pierdut”, a afirmat Ciolacu.

El a mai arătat că s-au dus mulţi bani în infrastructură şi este normal să aibă această poziţie, ca Sorin Grindeanu să rămână în viitorul Guvern, la Ministerul Transporturilor.

”Nu sunt adeptul ca să stricăm ceva ce funcţionează”, a mai spus el.

Despre o negoiciere pentru un schimb între ministerele Transporturilor şi Agriculturii, Ciolacu a afirmat că, dacă va fi desemnat de PSD în continuare candidatul pentru funcţia de premier, pentru că vor urma nişte consultări cu preşedintele Klaus Iohannis, el îşi doreşte ”un guvern cu oameni potriviţi la locul potrivit”.

”Mi-aş dori această nouă abordare politică, ca cei mai buni oameni pe care îi are fiecare partid din această coaliţie să vină în viitorul Guvern. România are nevoie de aceşti oameni”, a spus preşedintele PSD.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 16-05-2023 13:31