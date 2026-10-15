„Astăzi am depus în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare”, a transmis premierul desemnat.

Lista membrilor Guvernului:

Prim-ministru: Niculescu Luca-Alexandru (independent)

Ministerul Afacerilor Interne: Neacșu Marian (PSD)

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: Popa Ștefan-Ovidiu (PSD)

Ministerul Finanțelor: Nazare Alexandru (independent)

Ministerul Afacerilor Externe: Neculăescu Sebastian-Dănuț (independent)

Ministerul Justiției: Marinescu Radu (PSD)

Ministerul Apărării Naționale: Oprea Ștefan-Radu (PSD)

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Zamfir Daniel-Cătălin (PSD)

Ministerul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: Dumitru Costinel-Bogdan (independent)

Ministerul Energiei: Chișăliță Dumitru (independent)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Barbu Florin-Ionuț (PSD)

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: Intotero Natalia-Elena (PSD)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Stoica Marcel-Alexandru (PSD)

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: Ghigiu Alexandru-Mihai (PSD)

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Manole Petre Florin (PSD)

Ministerul Sănătății: Rogobete Alexandru-Florin (PSD)

Ministerul Educației și Cercetării: Costreie Valentin-Sorin (independent)

Ministerul delegat pentru Învățământ Preuniversitar: Ionescu Sorin-Gabriel (PSD)

Ministerul Culturii: Ciocan Ioana-Ruxandra-Victoria (independent)

„Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare.

Miniștrii au parcursuri diferite, dar vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate: să lucreze pentru România. Indiferent dacă sunt desemnați de PSD sau sunt independenți, vor lucra după aceleași obiective, aceleași termene și aceleași reguli”, a mai atransmis Luca Niculescu.

Prioritățile guvernului Luca Niculescu

Luca Niculescu a transmis că în primele luni, cabinetul său se va concentra asupra „lucrurilor care nu mai pot aștepta”:

rectificarea bugetară, pentru a evita blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în plățile către primării și firme;

adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului;

sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața facturilor din această iarnă;

relansarea economiei, susținerea întreprinderilor românești și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget;

consolidarea apărării și securității țării.

Programul de guvernare ar fi trecut mai întâi prin biroul lui Sorin Grindeanu, unde echipa PSD a scris măsurile pe care Luca Niculescu ar trebui să le pună în aplicare, explicau unele surse politice înainte ca documentul să ajungă la Parlament.

Cele mai importante vizează anularea unor decizii luate de Guvernul Bolojan, cum ar fi introducerea plății CASS pentru mamele aflate în concediul de creștere a copilului, pentru veteranii de război sau persoanele cu dizabilități. Indexarea pensiilor a fost prinsă și ea în programul de guvernare, dar și comasarea voluntară a localităților cu până la 1.500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor.

Cei din PSD ar mai fi cerut și semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri și sindicatele, în care să fie menționat că nu vor crește taxele în 2027, dar și obligația ca guvernul să facă rectificarea bugetară, care să acopere necesarul de finanțare pentru spitale și servicii critice.

Cine susține guvernul Luca Niculescu

În acest moment, Luca Niculescu se bazează în mod clar pe voturile PSD pentru guvernul său. Liderii liberali se vor întâlni sâmbătă pentru a lua decizia finală. Totuși, președintele Nicușor Dan e încrezător că PNL și UDMR vor vota până la urmă Guvernul Niculescu.

Dacă înțelegerea dintre Luca Niculescu, PSD, PNL și UDMR este respectată, atunci Guvernul propus ar avea o majoritate confortabilă la învestire, de 279 de voturi, cu sprijinul minorităților naționale, UPR și PACE-Întâi România.