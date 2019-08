Lovitură pentru Dăncilă: ”ALDE și PRO România vor fi a treia forță politică”

Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a anunțat miercuri că a ajuns la o înțelegere cu președintele PRO România Victor Ponta, în vederea unei colaborări la nivel parlamentar.

Tăriceanu a precizat pe Facebook faptul că ALDE şi Pro România vor avea grupuri parlamentare comune, devenind ”a treia forță politică parlamentară, după PSD şi PNL” - sugerând astfel că ALDE se pregătește să intre în opoziție.

”Discuții fructuoase în această dimineaţă cu liderul Pro România, Victor Ponta: am hotărât o viitoare colaborare sub forma unei Alianțe politice! ALDE şi Pro România vor avea grupuri parlamentare comune, şi astfel vom fi a treia forță politică parlamentară, după PSD şi PNL. În perioada imediat următoare grupurile de lucru ale celor două partide se vor întâlni pentru a stabili proiectul politic al Alianţei şi protocolul de colaborare.” - a scris Tăriceanu pe rețeaua de socializare.

Cu toate acestea, la scurt timp după postarea lui Tăriceanu, Victor Ponta a precizat că, de fapt, ”nu s-au luat decizii”.

”Pe 22 Iulie am spus “dacă Alde iese de la guvernare suntem dispuși să discutăm un proiect politic comun”! Azi am progresat foarte mult în acest sens! Nu am luat decizii - dar am discutat și progresat! Când mai mulți oameni se așează la masă cu intenții bune - sunt șanse mai mari de succes! Este o nevoie uriașă de schimbare a modului de guvernare a țării / un “RESET” total al administrației publice și al direcției economice! Trebuie să găsim soluții și oameni capabili să le aplice!” - a afirmat Ponta.

Relațiile dintre PSD și ALDE s-au răcit după ce social-democrații au anunțat că vor candidat propriu la alegerile prezidențiale din 2019, refuzând astfel să-l susțină pe candidatul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.