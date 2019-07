Ponta a început negocierile cu PSD și ALDE pentru prezidențiale: ”Ținem doar cu România”

Președintele Pro România Victor Ponta a confirmat luni că a avut discuții cu președintele PSD Viorica Dăncilă și președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu despre alegerile prezidențiale.

Ponta susține că nu a luat nicio decizie în privința eventualei susțineri a unui candidat propriu de către cele 3 formațiuni politice.

”Am avut azi discuții informale și cu Doamna Viorica Dăncilă și cu Domnul Călin Popescu Tăriceanu. Am insistat doar pe obiectivul principal al ProRomania - o schimbare radicală față de tot ceea ce s-a întâmplat din Ianuarie 2017 și până în 27 Mai 2019: asigurarea unei guvernări eficiente și a unor reforme adevărate în domeniul administrației publice , al economiei și finanțelor, educație, sănătate, mediu șamd.

Evident că nu am luat nicio decizie privind candidaturi sau colaborări politice ( asemenea decizii pot fi luate doar de către Echipa ProRomania) / așa cum am făcut și atunci când am discutat cu liderii Opoziției sau cu Președintele Iohannis am dat dovadă de dorința de dialog - dar am prezentat și susținut punctele de vedere ale ProRomania și interesele sociale și economice pe care noi le reprezentăm. Suntem ProRomania - și ținem ( doar) cu România.” - a anunțat Ponta pe Facebook.

Comitetul Executiv Naţional al PSD va avea loc marţi, iar secretarul general al formaţiunii, Mihai Fifor, a anunţat că în cadrul şedinţei ar trebui decis candidatul pentru alegerile prezidenţiale din partea PSD.

Anterior, PSD a decis că trebuie să participe cu propriul candidat la alegerile prezidenţiale, iar Comitetul Executiv al formaţiunii a respins, prin vot, varianta susţinerii candidaturii lui Călin Popescu Tăriceanu.

Congresul PSD pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidenţiale din toamnă va avea loc în 3 august, iar din 10 august PSD anunţă că va începe strângerea de semnături necesare pentru depunerea candidaturii.