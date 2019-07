Tăriceanu vrea să-l aducă şi pe Ponta în coaliţie. "Dacă nu, să guverneze singuri"

Preşedintele ALDE a declarat duminică că a avut discuţii cu Victor Ponta şi este pentru intrarea PRO România la guvernare.

El a explicat că a fost întrebat de mai multe ori despre posibilitatea ieşirii ALDE de la guvernare şi intrarea PRO România, şi a explicat că nu ar fi eficient pentru guvern.

"Dacă se face un calcul simplu o să se vadă că nu e eficient, nu iese la aritmetică, pentru că ce ar pierde prin plecarea noastră ar însemna mai mult decât ce ar câştiga prin intrarea PRO România. De ce? Pentru că PRO România are un număr mai mic de parlamentari. Eu cred că intrarea PRO România ar fi un lucru benefic pentru că în primul rând am reface configuraţia politică care a reieşit la alegerile din 2016. Asta ar însemna refacerea unei majorităţi, care în momentul de faţă există, dar ar fi şi mai puternică, şi cred că s-ar consolida, ar fi nevoie politic vorbind şi strategic, s-ar consolida această majoritate din zona de centrul stânga în care evident am fi noi, PSD-ul şi PRO România. (...) Am avut discuţii cu domnul Ponta în acest sens. Da, eu sunt favorabil pentru ca Pro România să participe la guvernare", a spus Tăriceanu.

Liderul ALDE a explicat că este greşită aprecierea că vor rămâne la guvernare până la final de mandat dacă anumite disfuncţionalităţi vor continua.

"A se miza că noi vom merge până la finele mandatului în condiţiile în care anumite disfuncţionalităţi vor continua să se manifeste şi la nivel central şi la nivel local este o apreciere greşită. (...) Ei cred că pentru noi şi pentru mine funcţia de preşedinte al Senatului e atât de importantă încât în orice condiţii vom rămâne la guvernare. Eu am să-i spun şi doamnei prim-ministru că nu asta contează, ci contează în primul rând capacitatea de a ne duce la bun sfârşit nişte angajamente luate prin programul de guvernare. În al doilea rând, contează foarte mult modul în care relaţionăm în cadrul coaliţiei ca parteneri. Dacă vor să ne considere ca parteneri şi ca atare trebuie să considere şi punctul nostru de vedere pe o serie de chestiuni, bine, dacă nu, şi vor să guverneze singuri, pot să guverneze şi singuri", a mai spus Tăriceanu.