Liviu Dragnea, despre fotografia publicată de Victor Ponta: ”Maior i le-a dat”

Liviu Dragnea a declarat luni că fotografia publicată de Victor Ponta a fost făcută, cel mai probabil, la ziua SRI, spunând că există mai multe de acest fel, deoarece era un fotograf al SRI care le făcea tuturor participanţilor.

"Habar nu am dacă fotografia de aseară e reală sau nu, securiştii sunt în stare de orice. Nu am negat că m-am întâlnit cu Maior sau Coldea. Cred că era un eveniment, ziua SRI. Erau peste 100 de oameni, eram vicepremier, membrii Guvernului, conducerile ICCJ, Parchete. 100 şi ceva de persoane, primeam invitaţie şi mergeam. Mâine poate apare o poză cu mine şi Gabi Vlase (n.r.: actualul şef al SIE), chiar am făcut poze cu el. Nu am de unde să ştiu atunci că Maior şi Kovesi stăteau cu fundul pe protocoale neconstituţionale", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Reacţia vine după ce Victor Ponta, fost premier, a publicat o fotografie în care Liviu Dragnea apare alături de fostul director al SRI, George Maior, iar în plan secund se poate vedea fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi.

Liderul PSD îl acuză pe George Maior, fost şef al SRI şi actual ambasador în SUA, că i-a dat pozele lui Victor Ponta.

"Îi zic lui Maior, că el i le dă, nu ştiu cum le-a luat de la SRI, Maior i le-a dat lui Ponta, să le facă publice. Era un fotograf de la SRI care făcea poze tuturor. Poate apar cu Livia Stanciu, care ulterior mă condamnase. Faptul că am poze stând de vorbă cu unul sau altul nu mă compromite pe mine, ci pe ei, că arată cât sunt de securişti. Nu văd de ce nu le dau pe toate, că ar fi bine. Am primit astfel de ameninţări de 3 luni, am spus daţi pozele că nu îmi amintesc să am poze indecente cu Kovesi sau Maior. Vorbeam şi cu Elena Udrea. Eu nu mergeam cu bâta", a mai spus Dragnea.

