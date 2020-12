LIVE, ora 19:00. Klaus Iohannis susține o declarație de presă după consultările cu partidele

Preşedintele Klaus Iohannis va susţine marţi, la ora 19:00, o declaraţie de presă la Palatul Cotroceni.

Declarația vine după consultările cu liderii coaliţiei PNL - USR PLUS - UDMR, în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru.

Florin Cîţu, premierul propus de coaliţia PNL - USR PLUS - UDMR, i-a transmis marţi preşedintelui Klaus Iohannis, în consultările de la Palatul Cotroceni, că este pregătit să îşi asume conducerea viitorului guvern, el lăsând să se înţeleagă că este posibil ca miercuri să aibă loc şi prima şedinţă a noului executiv.

"I-am transmis domnului preşedinte că sunt gata să îmi asum această guvernare, în acest moment dificil pentru România, că vom continua ceea ce am început în acest an şi bineînţeles avem un program de guvernare care aduce multe măsuri importante pentru români în perioada următoare. Am prezentat şi cum văd lucrurile după votul de mâine seară, cum va fi prima şedinţă de guvern şi care vor fi măsurile din acea şedinţă. Am discutat puţin şi despre calendarul referitor la bugetul pe anul viitor", a precizat Cîţu, la Parlament, într-o declaraţie de presă comună cu liderii coaliţiei.

În finalul intervenţiei sale, Florin Cîţu a precizat: "Mâine seară pornim la lucru".