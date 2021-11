Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Nicolae Ciucă în Guvernul PSD-PNL-UDMR

Inquam Photos / George Calin

Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație scurtă de presă la Palatul Cotroceni, după consultările cu partidele parlamentare, în vederea desemnării unui premier pentru a forma un nou Guvern.

Declarația de presă a șefului statului a fost transmisă LIVE pe PRO TV NEWS și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV.

Astfel, șeful statului a anunțat că a decis să-l desemneze ca premier, din nou, pe liberalul Nicolae Ciucă.

După trei luni de criză politică, PNL și PSD au bătut astăzi palma oficial și vor forma un Guvern împreună.

Împărțirea ministerelor îi avantajează pe social-democrați: vor prelua 9 portofolii, în timp ce PNL va păstra 8, iar UDMR 3.

Liberalii vor da, în schimb, premierul, în persoana lui Nicolae Ciucă.

Declarația președintelui Klaus Iohannis:

- Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților

- Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat acest lucru și, în acest format, am avut o discuție pe care o consider foarte bună.

- Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o.

- În consecință, îl desemnez pe domnul Nicolae Ciucă, aici de față, pentru a forma o echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în fața Parlamentului României pentru votul de încredere.

Premierul desemnat Nicolae Ciucă :

- În ultimele zile am lucrat cu celelalte partide, să putem să agregăm un program de guvernare și să se constituie o coaliție solidă în Parlamentul României, astfel încât să putem să realizăm un Guvern care să asigure stabilitatea țării. Practic, cetățenii așteaptă de la noi stabilitate și soluții pentru a fi în măsură să rezolvăm efectele produse de pandemia Covid-19, criza energetică.

- Și, de asemenea, să avem un program guvernamental care să fie în măsură să pună în aplicare deciziile necesare pentru implementarea PNRR. Și este cât se poate de evident că este pentru prima dată când în programul de guvernare avem un procent substanțial pentru tot ceea ce înseamnă derularea unui proiect de investiții solide și foarte bine aplicate în România, precum și un program de măsuri sociale, astfel încât să poată să fie acoperite toate problemele create de situația de criză în care ne găsim.

- Vă mulțumesc foarte mult și sperăm ca începând de joi să putem să ne apucăm serios de treabă