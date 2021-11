Cîţu, după ce a stat cu Ciolacu la masă la Cotroceni: ”Coaliţia cu PSD este un compromis”

Președintele PNL Florin Cîțu a încercat să explice, luni - după întâlnirea oficială de la Cotroceni, unde a stat la aceeași masă cu Marcel Ciolacu - decizia liberalilor de a forma un Guvern cu PSD.

Coaliţia cu PSD este un compromis şi "nu este necondiţionată", a spus Cîţu.

"Am fost la consultări după ce am luat nişte decizii. (...) Este un moment ca românii să ştie de ce am luat aceste decizii în PNL. Sunt două luni de zile în care nu s-a găsit o majoritate, au fost încercate mai multe formule şi am ajuns la acest compromis să facem această coaliţie de guvernare. (...) Facem această coaliţie de guvernare pentru că toate celelalte variante dacă nu făceam acum această coaliţie erau mult mai dure pentru români. Este un moment important. Am luat această decizie, dar eu vreau să-i asigur pe români că această coaliţie nu este o coaliţie necondiţionată. Voi monitoriza modul în care această coaliţie va funcţiona şi mă voi asigura că interesele românilor nu vor fi niciodată puse sub semnul întrebării sau că stabilitatea financiară a României va pusă în pericol. Vreau să-i asigur pe români că această coaliţie este un compromis pe care îl facem în acest moment, dar nu este necondiţionată. Principiile liberale vom lupta în continuare pentru ele, le-aţi văzut în programul de guvernare şi ne vom lupta pentru ele şi întotdeauna ne vom lupta pentru aceste principii liberale în această coaliţie", a spus Cîţu, la sediul central al PNL, potrivit Agerpres.

El a susţinut că echipa de miniştri ai PNL a fost validată de listă şi nu a fost acordat un vot nominal în şedinţa Biroului Politic Naţional.

"Aşa a fost întotdeauna, vot pe listă. (...) Sunt probleme interne, nu are rost să discutăm în afară", a adăugat liderul PNL.

Întrebat în legătură cu nemulţumirile exprimate în partid faţă de negocieri, Cîţu a spus: "Am avut o echipă de negocieri, am avut un preşedinte al echipei de negociere, a fost trecută la vot astăzi echipa de miniştri şi ea a trecut cu majoritate".

"Eu vă spun că m-am uitat la tot ce s-a întâmplat în această perioadă şi bineînţeles cred că Ministerul Finanţelor este important pentru orice prim-ministru, în acelaşi timp, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor europene, am spus asta de fiecare dată, un rol foarte important. PNRR, aşa cum a fost negociat, rămâne în picioare şi sunt incluse toate reformele pe care noi le-am agreat cu Comisia Europeană. Toate aceste reforme vor garanta o anumită traiectorie a deficitului bugetar, o anumită stabilitate a economiei şi o modernizare a economiei în perioada următoare. Toate aceste reforme nu vor putea fi modificate, nimeni nu le va modifica, este încă o garanţie pentru români că tot ce am promis se va îndeplini", a adăugat Florin Cîţu.

Referitor la faptul că Raluca Turcan i-a cerut demisia pe motiv că nu a ştiut să negocieze cu PSD şi că din 26 noiembrie nu vor mai fi bani de pensii, Cîţu a spus:

"Doamna Raluca Turcan, dacă avea ceva de spus, putea să vină astăzi la şedinţa BPN, nu în presă. Vom discuta aceste lucruri în BPN.(...) Este ministrul Muncii, să-şi asume dacă nu mai sunt fonduri".

El a mai afirmat că susţinerea Guvernului se va vedea în Parlamentul României.

Întrebat despre lipsa de la şedinţă a mai multor lideri de filiale, Cîţu a spus că, dacă aceştia erau prezenţi, poate ar fi votat pentru lista de miniştri.

"Să nu mai vorbim de speculaţii. Astăzi a trecut lista cu majoritate, au fost prezenţi 60 de membri. Dacă aceşti oamenii ar fi fost la şedinţă, am fi văzut cum ar fi votat. Nu au fost la şedinţă, nu ştim cum ar fi votat. Poate că ar fi susţinut", a adăugat Cîţu.