Ministru: Poluarea de duminică noaptea din București a fost provocată de arderi de deșeuri

Duminică noaptea, în Bucureşti, s-a înregistrat o poluare record, după cum arată informaţiile furnizate de rețeaua națională și de rețelele independente de monitorizare a aerului din Capitală.

În cazul PM 2,5, un praf foarte fin amestecat cu diverse substanțe, am avut depăşiri cu până la 1000% ale limitelor maxim admise.

Iar pentru PM10, adică particule mai mari de praf, au fost depăşiri de aproape 800 la sută. Încă de la primele ore, pe reţelele sociale, oamenii s-au plâns de această situaţie.

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a susţinut o conferinţă de presă pe această temă, care a fost transmisă LIVE pe PRO TV NEWS și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV.

El a explicat că gradul de poluare înregistrat noaptea trecută în Bucureşt a fost determinat de un incendiu la Gara de Nord, de arderi de vegetaţie şi de cauciucuri, dar şi de faptul că viteza vântului a fost redusă.

Alexe a invocat şi ”activităţi industriale care se desfăşoară în judeţul Ilfov sau în Bucureşti, mai ales noaptea, care dau în atmosferă cantităţi ridicate de poluanţi”.

El a precizat că situaţia începe să intre în valori apropiate de valorile normale şi a anunţat că vor fi demarate controale la firmele care ar putea desfășura astfel de activități și nu sunt autorizate.

Pe de altă parte, ministrul a cerut ca administrațiile locale, prin poliția locală, ”să își facă datoria” și să stopeze incendierile ”de primăvară” realizate de unii cetățeni în propriile gopodării.

"În momentul de faţă, la staţia B1 - Lacul Morii, la staţia B3 - Mihai Bravu sau B6 - cercul Militar am avut aceste depăşiri, dar acum, când avem această conferinţă de presă, avem condiţii de intrare în normalitate în ceea ce priveşte poluarea aerului în Bucureşti. O spun şi staţiile din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, o spune şi reţeaua de senzori independenţi care este astăzi în municipiul Bucureşti. Am avut acest episod de poluare ca urmare a unui cumul de factori. În primul rând, arderile necontrolate din Bucureşti şi judeţul Ilfov. Au fost sesizări la 112. Am avut în această dimineaţă discuţii cu cei de la ISU care, din informaţiile pe care le avem, în afară de incendiul semnalat la ora 12:00 noaptea la Gara de Nord şi a sesizărilor primite cu arderile de vegetaţie sau cauciucuri sau toate celelalte gunoaie, care au fost în cursul serii, am ajuns să avem aceste condiţii atmosferice. Din acest motiv, am avut şi aceste valori ridicate. Aceste creşteri au început aseară în jurul orei 21:00, cu vârful în jurul ore 3:00 - 4:00 dimineaţă, scăzând către primele ore ale zilei. Deci, acum avem valori de intrare în normalitate privind calitatea aerului din Bucureşti. Evident, mai avem depăşiri pe PM10 şi ceilalţi factori poluanţi", a spus Alexe, potrivit Agerpres.

Acesta a adăugat că poluarea înregistrată în ultima perioadă în Capitală nu are drept cauză doar arderile necontrolate şi a precizat că există suspiciuni privind derularea unor activităţi industriale neconforme în Bucureşti şi judeţul Ifov.

"Vreau să mai spun că n-ar trebui să creadă cineva că am avut acest episod de poluare doar din cauza arderilor necontrolate din jurul Bucureştiului. Avem şi noi suspiciuni de activităţi industriale care se desfăşoară judeţul Ilfov sau în Bucureşti mai ales noaptea, care dau în atmosferă cantităţi ridicate de poluanţi. În momentul de faţă, avem în cadrul judeţului Ilfov 46 de firme autorizate şi 69 în municipiul Bucureşti care au acest proces de ardere", a mai menţionat oficialul.

Sinteza declarațiilor ministrului Mediului:

- Am avut acest episod de poluare ca urmare a unui cumul de factori. În primul rând arderi necontrolate în județul Ilfov și București.

- Aceste creșteri au început aseară în jurul orei 21.00 cu vârful în jurul orei 3-4 dimineață. Acum sunt valori de intrare în normalitate.

- Am stabilit ca până la finalul săptămânii vom controla toate sursele de ardere de pe raza județului Ilfov și a Bucureștiului. Vor fi veriificate și acele firme care s-ar putea să desfășoare activități fără autorizație.

- Am luat decizia ca în această dimineață la dispeceratul Ministerului Mediului să avem angajați de la Garda de Mediu.

- Aseară la toate stațiile de monitorizare a calității aerului au fost înregistrate depășiri ale mediilor zilnice. La Lacul Morii a fost de 8 ori.

- Rolul dispeceratului este ca ANPM-ul sau Garda de Mediu, când vor semnala sau vor constata că sunt depășiri, să poată să informeze și să operăm pe timpul nopții.

- Site-ul calitateaaer.ro funcționează. Partea proastă este că aratră foarte foarte foarte rudimentar, de parcă zici că este un site din anii 90. Vom dezvolta o aplicație mai prietenoasă, pentru a nu avea această lipsă de transparentizare a datelor.

- Dacă sunt arderi necontrolate se sună la 112, avem serviciu de permanență la Garda de Mediu.

- Din discuția cu cei de la ISU, a fost un incendiu de vegetație forestieră la Crevedia, a fost un incendiu la Gara de Nord în timpul nopții și alte incendii puse de populație pe anvelope și alte deșeuri din gospodărie în jurul Bucureștiului și pe o arie mai extinsă. Ca să eliminăm pe viitor aceste riscuri, până la finalul săptămânii colegii de la Garda de Mediu vor verifica dacă acești operatori respectă normele.

- O să transmitem azi către primării să controleze acest fenomen al arderilor necontrolate, oamenii dau foc la tot ce găsesc. Fac un apel la administrațiile publice locale să-și facă treaba.