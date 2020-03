Liderul PSD Mircea Cosma susține că nu este ”baron de Prahova”: ”Eu sunt conte!”

Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova timp de mai multe mandate și fost președinte al organizației PSD Prahova, Mircea Cosma, susține că nu este ”baron local” - așa cum este numit în presă - ci .. ”conte”.

Într-un interviu acordat corespondentului Pro TV Alex Dima, Mircea Cosma - care a fost recent ales în funcția de vicepreședinte al PSD Prahova - a încercat să explice faptul că familia sa a primit un titlu de conte în anul 1265.

Mircea Cosma: ”Eu sunt făptuitor, alții zic făuritor, alții creator. Depinde. Dar lumea mă apreciază ca creator. ”

Alex Dima: Asta v-a adus și titulatura de baron local?

Mircea Cosma: ”Eu sunt conte. Deci îmi pare foarte rău, ăștia, alfabeții funcționali, cum le zice lumea, nu știu rangurile boierești. Noi, la 1265, ca familie, am primit titlul de conți ai Bihariei și Diosigului, pentru vitejia cu care Cosma cel Alb a condus armata lui împotriva tătarilor în bătălia de la Feldioara. Nu poate fi baron președintele unui comitat. Nu poate! Ăla se numește conte. Punct.”

În episodul 29 al podcastului ”România, știi bine”, Alex Dima a povestit experiența pe care a trăit-o la o ședință de partid a social-democraților din Prahova, care nu știau cum să-l mai ”mângîie” și să-l ”atingă” pe Cosma.

”Eu am fost la o ședință de partid înainte să fac acest interviu, pentru că așa l-am întâlnit și am reușit să-l abordez și am văzut ... Aș vrea să folosesc un cuvânt, dar este destul de dur. Am văzut cât servilism exista în jurul acestui om, cât de mulți veneau toți în jurul lui și-l mângâiau și-l atingeau. În momentul în care am încercat să mă apropii cu camera de domnia sa făceau pur și simplu zid între mine și el, să nu ... ”Și bănuiesc, la un moment dat, fiind așa ridicat în slăvi de toată lumea, periat, aranjat .. probabil că te simți conte.” - a povestit jurnalistul.

Recent, potrivit News.ro, la ședința prin care PSD Prahova și-a ales noua conducere a participat şi fostul preşedinte al filialei judeţene, Mircea Cosma, care este cercetat în mai multe dosare ale DNA şi condamnat pentru corupţie într-un dosar în care s-a dispus rejudecarea.

Prezentat în repetate rânduri, în cadrul reuniunii, drept „domnul preşedinte”, Mircea Cosma a luat cuvântul şi a ţinut un discurs în care a făcut un apel la unitate în partid. Potrivit unei publicații locale din Prahova, Ziarul Incomod, Cosma a fost ales la acea ședință în funcția de vicepreședinte al PSD Prahova.

