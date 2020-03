Prahova, județ înecat în dejecții. Familia Cosma și scandalul care a zguduit DNA și SRI

JUDEȚE LA STĂPÂN: PRAHOVA I. Seria "județe la stăpân" ajunge în Prahova, o zona cu un potențial uriaș, dar stăpânită de indivizi care o țin pur și simplu pe loc. Vorbim de politicieni corupți, oameni de afaceri și nu numai.

Armate întregi de funcționari incompetenți. Rezultatul? Fonduri europene pierdute, lucrări care ar fi dus la dezvoltarea județului, blocate și o poluare masivă care ucide încet și sigur oamenii locului.

“O apă coboară din munți pe albe prundisuri de calcar, iar numele ei prahova botează un întreg județ.” Într-o formă ușor poetică, așa începe prezentarea județului Prahova pe site ul Consiliul Județean. Din spusele oficialilor, ai fi tentat să crezi că pe aici curge lapte și miere. Din păcate, apacare dă numele acestor locuri e plină de gunoaie.

Iar asta spune multe despre cu merg lucrurile în acest colț de țară. Lapte și miere chiar ar putea să curgă. Județul are de toate, un potențial uriaș. Are munți, are Valea Prahovei, cea mai aglomerată zonă turistică de la noi, are podgorii întinse pe dealuri, bogații în adâncuri și investitori care au deschis aici sediile unor reprezentate internaționale.

Ploieștiul e legat de Capitală cu autostradă. Și totuși, viața în Prahova nu e roz. Județul a fost acaparat de-a lungul anilor de tot felul de grupri de interese, oameni care și-au adus tot neamul în funcții politice, indivizi acuzați de evaziune fiscală, înșelăciune, luare sau dare de mită. În goana lor după averi și putere au blocat proiecte europene, au pierdut finatari de multe milioane de euro, i-au lăsat pe prahovenii din multe zone să trăiască fără apă și canalizare, și-au bătut și își bat joc de mediu, nu le pasă că aerul pe care îl respiră oamenii este extrem de poluat. Că mor cu zile!

La tot acest tablou se adaugă funcționarii din instituțiile statului, oameni care au învățat cum să-și paseze răspunderea de la unul la altul și să nu facă nimic.

Centrul orașului Comarnic, poartă de intrare în Valea Prahovei. Fecalele ieșite dintr-o conductă băltesc pe șanțul care traversează buricul târgului.

Nicolae Savu este viceprimar. Cristi Popa e consilier local. Ne fac un tur al locului. Centrul localității e traversat de mai multe șanțuri prin care curg dejecții. Din fața unui bloc, o fosă se revarsă pe trotuar. Mizeriea dispare într-un șanț dar nimeni nu știe unde se revarsă.

Povestea canalizării din Comarnic e una cu cântec și se repetă în mai multe locuri din judetet, pe Valea Prahovei, în Câmpina, Văleni de Munte, Breaza și multe alte locuri. În 2004, Consiliul Județean condus de celebrul Mircea Cosma a înființat firma Hidro Prahova pentru a se ocupă de canalizarea din județ.

Consiliul Județean este acționar majoritar în Hidro, care a avut și are pe mână sute de milioane de euro. În 2012, Uniunea Europeană a dat 10 milioane de euro pentru canalizarea din Comarnic. Banii au venit prin Hidro Prahova, iar lucrările au fost preluate de un grup de firme în care acționar era și Iulian Herțanu, cumnatul premierului din acea perioadă Victor Ponta. Lucrările au fost executate în bătaie de joc, mai mult s-a stat, banii au fost cheltuiți.

Pe fir a intrat DNA-ul, care a descoperit o adevărată rețea infracțională. Procurorii susțin că Mircea Cosma, președinte al Consiliului Județean în acea periodă, fiul său Vlad Cosma și Sebastian Ghiță, deputați pe atunci, au exercitat presiuni și amenințări pentru ca Hidro Prahova să atribuie lucrările de la Comarnic în mod nelegal lui Iulian Herțanu. Anchetatorii afirmă că grupul infracțional și-ar fi însușit din acesta poveste aproape 8 milioane de lei. Se întâmpla în 2015. Dosarul în care Herțanu este cercetat de DNA este încă în lucru, iar lucrările la canalizarea din Comarnic nu sunt nici acum finalizate.

În centrul orașului, trei muncitori angajați de Hidro lucrează fără prea mult spor. Oricum, și dacă termină lucrarea, nu există stație de epurare pentru canalizare.

Stația de epurare se va construi la mai bine 20 de km, în aval. Trebuia să fie gata din 2014. În ea își va deversa și localitatea Breaza dejecțiile. Nici în Breaza nu funcționează canalizarea. În plus, autoritățile locale susțin că proiectul este greșit, iar conductele instalate sunt prea mici și nu vor face față în ziua în care vor funcționa.

Sunt și străzi în care canalizare e gata, dar e prost făcută, iar alimentarea cu apă nu funcționează. Oamenii locului și-au construit propriul bazin din care se alimentează cu apă, cu un program de câteva ore pe zi, cu toate că peste tot sunt anunțuri că apa de aici nu este potabilă.

Primar în perioada în care firma lui Herțanu lucra la canalizare era Dorian Botoacă. A pierdut șefia primăriei în 2015 pentru că a fost declarat incompatibil. Fostul primar este unul dintre cei mai bogați oameni din zona și locuiește într-o casă uriașă.

În timp ce firma lui Herțanu construia canalizarea, primarul Botoacă a accesat fonduri europene pentru construirea unor drumuri. Patru milioane de euro. Lucrările la canalizare le-au întârziat și pe cele la drumuri. În 2016, primăria a pierdut finanțarea europeană. Noul primar a fost pus în fața unei situații fără ieșire.

Comarnicul a fost obligat să dea înapoi Uniunii un milion de euro și penalități de o mie de euro pe zi. În timp, penalitățile s-au strâns și au ajuns și ele la aproape un milion de euro.

În finațarea europeană pe care primăria trebuie să o returneze era prevăzut și un centru de afaceri. Aici s-au investit 400 de mii de euro. Lucrările au fost blocate acum mai bine de 6 ani.

Între timp am descoperit și unde se scurge canalizare orașului. Direct în râul Prahova.

Pe Mircea Cosma l-am găsit prins în horă, de Ziua Unirii. Încă este unul dintre cei care decid soarta acestui județ. În 2016, în prima instanță, a fost condamant la 8 ani de închisoare, iar fiul său, Vlad Cosma, fost deputat de Prahova, la 5 ani pentru fapte de corupție. În 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că procesul trebuie reluat de la zero, întrucât mai mulți martori și-au schimbat declarațiile. Noțiunea de "condamnat" e atât de des auzită în Prahova încât a intrat în mentalul colectiv.

După terminarea ceremoniilor, înalții oficiali s-au retas pe malul lacului la un fazan, serviți la mese de șefii Jandarmeriei și Poliției Locale.

Cosma a condus județul în trei mandate. Este un apropiat a lui Adrian Năstase și Sebastian Ghiță, mare fan Victor Ponta, căruia i-a dedicat versuri.

Mircea Cosma, fost președinte CJ Prahova:

“-Eu sunt făptuitor. Alții zic făuritor, alții zic creator. Depinde, dar lumea mă apreciază ca creator.

-Asta v-a adus și titulatura de baron local?

-Eu sunt conte. Deci îmi pare foarte rău. Ăștia analfabeții funcționali nu știu rangurile boierești. Noi, la 1265 ca familie, am primit titlul de conți ai Bihăriei și Diosigului pentru vitejia cu care Cosma cel Alb a condus armata lui împotriva tătarilor în bătălia de la Feldioara. Nu poate fi baron președintele unui comitat. Nu poate. Se numește conte. Punct.”

Cu acesta convingere, Cosma și-a atras întreaga familie în politică. Fiul, Vlad Cosma, a fost deputat și e cercetat pentru trafic de influență. Din 2016, locul lui Vlad Cosma a fost preluat în Parlament de sora sa, Andreea Cosma, condamnată și ea la 4 ani de închisoare, în prima instanță. În jurul acestei familii s-a țesut o întreagă poveste cu procurori, anchete și acuzații de fraudă, spălare de bani, trafic de influență. Din poveste face parte și Sebastian Ghiță, fost deputat de Prahova, propietarul unor afaceri evaluate la zeci de milioane de euro în județ, acuzat la rândul său de mai multe fapte de corupție. Ghiță a fugit în Serbia pentru a scăpa de condamnare.

Războiul dintre această grupare și anchetatori a fost atât de puternic încât a dus la demiterea directorul adjunct SRI, Florian Coldea, un apropiat de-al lui Ghiță, dar și la căderea Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA-ului, situație care vorbește de la sine despre lupta și interesele uriașe din acest județ. În tot acest război, familia Cosma joacă rol principal.

Locul lui Cosma la șefia Consiliului Județean și a PSD Prahova a fost preluat de discipolul său Bogdan Toader, cel mai tanăr președinte de consiliu din țară. Relația dintre cei doi e de notorietate. La numirea lui Toader în funcție, un fost suprefect i-a pupat mâna, gest care spune multe despre cum stau lucrurile pe aceste meleaguri, în care Cosma încă e la putere.

Scandalurile și corupția țin județul pe loc și sperie. Acum, de exemplu, Consiliul are bani pentru investitiții din fonduri europene, dar firmele de construcții nu sunt interesate să lucreze aici. 60 de milioane de euro sunt puse la bătaie pentru refacerea drumului extrem de aglomerat dintre Ploiești și Târgoviște și pentru amenajarea celebrului drum al vinului care străbate podgoriile din Dealul Mare, o zonă cu potențial turistic uriaș.

Din tot județul, Sinaia stă și arată cel mai bine. Orașul și-a schimbat fața în ultimii ani pe fonduri europene.

Vlad Oprea, primar Sinaia: “Suntem pe primul loc în România ca fonduri europene absorbite pe cap de locuitor. Patru mii de euro.”

Sinaia are un departament special pentru accesarea fondurilor europene. 10 proiecte sunt acum în lucru. Mândria locului este domeniul schiabil care aduce în fiecare an la bugetul local mai bine de jumătate de milion de euro. Numărul turiștilor s-a dublat în ultimii ani. Stațiunea are însă o mare problemă.

Alex Dima: “Confluența dintre râul Prahova și mizeria care vine direct din canalizarea orașului Sinaia. Aici nu există stație de filtrare de epurare, de nimic. Asta este apa care pleacă direct din toaletele blocurilor de aici, din pensiuni și hoteluri, și se duce direct în râu...”

Doar jumătate din canalizarea orașului reușește să treacă printr-o stație de epurare veche. Restul se varsă direct în râu.

Fix în acest loc trebuia să fie construită demult o stație de epurare. Bani au fost, dar din cauza incompetenței au fost pierduți. De canalizarea orașului se ocupă și răspunde tot Hidro Prahova, care încasează pe lună 200 de mii de lei, servicii de canalizare în Sinaia.

Adrian Semcu este directorul Hidro Prahova. A fost parlamentar în două mandate, președinte PNL Prahova și vicepreședinte al Consiliului Județean. I-am arătat imaginile cu deversările din Sinaia.

Adrian Semcu, director Hidro Prahova:

“-Asta e realitatea din România. De ce Hidro Prahova este vinovată?

-Pentru că pe conducta Hidro Prahova iese această mizerie.

-Nu! Hidro Prahova a luat ființă ca să administreze. În acest moment Hidro Prahova administrează!

-Cine răspunde ? Dvs. nu vă reproșați nimic pentru această poluare?

-Eu îmi reproșez pentru întârzierea execuției.

-Dar când vedeți astfel de imagini nu vă încearcă niciun sentiment?

-Ba da...cum să nu... Și mă deranjează mirosul. Dar ce să fac? Dvs. nu trăiți în România?”