Liderul liberal care are un IFN unde practică dobânzi de 600%. ”Normal că nu-și dorește impozitare”

”Normal că nu-şi doreşte impozitare, cu cât e mai mare profitul, cu atât mai bine”, a comentat deputatul PSD.

Alfred Simonis, preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, a fost întrebat sâmbătă de ce unii liberali nu sunt de acord cu măsurile fiscale propuse de guvern.

”Cei care sunt foarte vocali nu sunt decidenţi în PNL. Slavă Domnului! Ce argumente are un liberal să spună ca profesiile liberale să nu plătească la stat, indiferent câte milioane de euro câştigă pe an, în timp ce o persoană cu 2.000 de lei pensie să plătească?

Cum Dumnezeu să explici ca liberal - dar care ai bunici şi părinţi şi prieteni, că eşti român - şi vezi că un milion de oameni au sub 1.000 de lei pensie? În timpul ăsta vii şi spui că ”electoratul meu nu vrea”. Lasă, domnule, electoratul, că noi nu suntem neapărat captivi electoratului care ne votează! Suntem cetăţeni români, demnitari români, care ne ocupăm de toată societatea!”, a declarat Simonis.

”Unul care are un IFN, care are dobânzi de 600%, domnul Sighiartău, ne explică nouă cum e cu guvernarea. Dânsul are un IFN unde practică dobânzi de 600%. Normal că nu-şi doreşte impozitare, cu cât e mai mare profitul, cu atât mai bine”, a declarat Alfred Simonis.

Întrebat dacă vor fi liberali care vor trăda la moţiunea de cenzură împotrivă Guvernului Ciolacu, Alfred Simonis a răspuns: ”Nu cred asta. Aşa, răzleţ, câte unul poate să se mai supere. În cadrul coaliţiei de guvernare, cei care decid în PNL sunt oameni echilibraţi, care încearcă să înţeleagă situaţia în care e România în acest moment”, a mai spus deputatul PSD.

