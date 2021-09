Lider USR PLUS: Singurul subiect al şedinţei conducerii partidului este modul cum ieşim de la guvernare

Inquam Photos / George Calin

Liderii USR PLUS, reuniţi miercuri în şedinţa Biroului Naţional (BN), discută despre modul cum vor ieşi la guvernare, au declarat surse participante la şedinţă pentru News.ro.

Dicuţia despre ieşirea de la guvernare vine după ce premierul Florin Cîţu a anunţat revocarea din funţie a ministrului Justiţiei, Stelian Ion.

”Singurul subiect al BN USR în desfăşurare e modul în care ieşim de la guvernare. Prin demisie sau moţiune. Nu mai e nici o altă cale de negociere. PNDL e pretext, cauza reală e concursul pentru procurori. Se închidea mâine”, a declarat pentru News.ro unul dintre liderii USR PLUS.

Şi vicepremierul Dan Barna a reacţionat, miercuri seară, după anunţul privind revocarea din funcţie a lui Stelian Ion. ”Florin Cîţu trebuie să plece”, afirmă Barna, care a adăugat că ”Florin Ciţu a arătat în această seară că nu poate conduce nimic. Cu atât mai puţin un Guvern”.

“Florin Cîţu a arătat în această seară că nu poate conduce nimic. Cu atât mai puţin un Guvern. Abuzul de putere, deciziile luate noaptea ca hoţii nu sunt marca înregistrată a lui Liviu Dragnea. Iar Florin Cîţu a arătat că e mai rău decât Dragnea. Şi asta pentru că înşală cu cinism şi rea voinţă aşteptările unui electorat care a cerut altceva. Florin Cîţu trebuie să plece”, a scris Barna pe Facebook, după declaraţia premierului privind revocarea ministrului Justiţiei.

Cioloş: Acesta nu mai e un guvern de coaliţie

Acesta nu mai e un guvern de coaliţie - a fost reacţia copreşedintelui USR PLUS Dacian Cioloş după anunţul premierului Florin Cîţu privind remanierea ministrului Justiţiei, Stelian Ion.

''Promisiunea făcută primarilor PNL (nu cetăţenilor români, cum spune premierul) e mai importantă decât stabilitatea şi continuitatea Coaliţiei. Florin Cîţu demite fără motiv al doilea ministru USR PLUS, subordonând întregul Guvern intereselor PNL. Acesta nu mai e un guvern de coaliţie!'', a scris Cioloş pe Facebook.

Premierul Florin Cîţu a anunţat că a transmis, miercuri, preşedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare din funcţie a ministrului Justiţiei, Stelian Ion.

Stelian Ion a fost revocat

Stelian Ion a fost revocat din funcţia de ministru al Justiţiei, a anunţat premierul Florin Cîţum care a precizat că a informat coaliţia în legătură cu această decizie, pe care şi-o asumă. "Voi propune un ministru interimar care va înţelege prioritatea zero a investiţiilor în România. Îmi doresc ca partenerii noştri de coaliţie USR PLUS să aibă înţelegerea, să aibă responsabilitatea să nu aleagă ieşirea de la guvernare", a afirmat Cîţu.

”Am luat o decizie. Necesară. Acum câteva minute am trimis preşedintelui cererea de revocare din funcţie a domnului Stelian Ion. Nu voi acecepta în Guvernul României miniştri care să se opună dezvoltării României”, a declarat Cîţu.

Prim-ministrul a susţinut că ministrul USR PLUS al Justiţiri Stelian Ion nu a dus la bun sfârşit proiecte, iar acţiunile sale nu au dus la desfiinţarea SIIJ.

”A bloca activitatea Guvernului doar pentru că nu eşti de acord să dezvolţi comunităţile înseamnă încălcarea mandatului dat de Parlament prin programul de guvernare. Nu voi permite ca poporul român să fie şantajat. Am informat liderii coaliţiei de această demitere. Nu mai accept pe nimeni în Guvern care să şantajeze. Aici nu vorbim despre primari, vorbim despre comunităţi şi despre interesul cetăţenilor. România trebuie dezvoltată. Doar pentru că colegii de coaliţie de la USR PLUS nu au foarte mulţi primari nu înseamnă că românii trebuie să aibă de suferit", a declarat şeful Executivului.

Cîţu a afirmat că îşi asumă această decizie.

"BPN al PNL a asumat acest proiect de investiţii care nu este PNDL 3, este un proiect dedicat pentru asfalt, apă, canalizare, gaz. Este un simbol al modernizării României, după 30 de ani. Am trimis preşedintelui documentul cu revocarea. Voi propune un ministru interimar care va înţelege prioritatea zero a investiţiilor în România. Îmi doresc ca partenerii noştri de coaliţie USR PLUS să aibă înţelegerea, să aibă responsabilitatea să nu aleagă ieşirea de la guvernare, aşa cum comunică de azi dimineaţă pe diverse canale. Această coaliţie este datoare să livreze reforme pentru români. Vă asigur că această guvernare continuă şi vom depăşi şi acest moment pentru că interesul public, interesul românilor, este mai presus de interesul unui om politic", a încheiat el.