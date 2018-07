Klaus Iohannis, după summitul NATO de la Bruxelles: ”Un summit cu concluzii foarte bune pentru noi”

Presedintele Klaus Iohannis a susținut, joi, o declarație de presă la Bruxelles, în urma summitului NATO organizat acolo, finalizat ”cu concluzii foarte bune pentru România”.

DECLARAȚIILE FĂCUTE DE ȘEFUL STATULUI

- Un summit interesant cu concluzii foarte bune pentru noi, cu sesiuni care au fost planificate de multă vreme, cu o sesiune neplanificată foarte intensă și vreau sa punctez doar câteva lucruri.

- Primul lucru pe care l-a obținut România la acest summit NATO este că încă din 2016, după summitul NATO de la Varșovia, am încercat să consolidăm flancul estic, am făcut-o împreună cu ceilalți de pe flancul estic, am obținut pas cu pas.



- În acest demers al nostru de întărire am obținut două lucruri importante: un centru de comandă de trei stele, operațional, cum ne-au explicat specialiștii noștri, un centru de comandă tactic, cel mai de jos și strategic, cel mai de sus. Vom avea 400 de ofițeri de stat major din toate țările NATO.

- Al doilea lucru, am obținut o îmbunătățire a statutului brigăzii multinaționale, acum am căpătat un statut permanent. Vom continua să negociem cu ceilalți aliați pentru o prezență cât mai solidă. Două rezultate de care putem să fim mândri.

- O întreagă sesiune a fost organizată la inițiativa și demersul nostru, sesiune dedicată Mării Negre, cu invitați din Georgia și Ucraina. Regiunea Mării Negre este pe harta NATO, un lucru pe care l-am reușit cu mare succes, o prezentă aliată foarte bună.

- În ansamblu, postura NATO a fost întărită la acest summit, avem o serie de rezultate frumoase, atât în ce privește structurile de comandă, trupele alocate.

- În final, sesiunea foarte specială: banii. În 2014 s-a decis ca în principiu, până în 2024, alocările naționale pentru apărare să fie de 2% din PIB pentru fiecare țară în parte. Rezultatele sunt foarte diferite și ne aflăm destul de departe de momentul 2014, România a ajuns la 2% de anul trecut și alte țări la o performanță similară. SUA are în jur de 4%, dar avem aliați care au bugete sub 1%.

- Pe bună dreptate s-a pus la modul foarte apăsat în discuție ceea ce am numit noi border sharing, asta a fost sesiunea specială.

- Cu toții am renunțat la întâlnirile bilaterale, din păcate, apăruse o discuție destul de intensă și am hotărât împreună să schimbăm programul pe loc, am continuat doar aliații, fără musafiri și am discutat despre bani. Am ajuns la concluzii optimiste, mai mulți aliați care încă sunt destul de departe de 2% s-au angajat să crească cheltuielile pe apărare.

- Pentru România este simplu, noi suntem la 2% și ne menținem la acest nivel. Ni s-a cerut să încercăm în perspectivă să mergem chiar mai departe.



