Iohannis, despre amenințările coaliției privind suspendarea: ”Aș răspunde cu un singur cuvânt aici: obsesie”

Președintele Klaus Iohannis a susținut o conferință de presă, joi, la Bruxelles, după summitul NATO, acolo unde a comentat o eventuală suspendare a domniei sale din funcția de președinte.

Președintele României a fost întrebat dacă îi este frică de o eventuală suspendare din funcție.

”Aș răspunde cu un singur cuvânt aici: obsesie”, a comentat Iohannis.

Șeful statului a comentat și declarațiile făcute de liderul PSD, Liviu Dragnea, miercuri seară, prin care a susținut că miza principală a lui Iohannis este ca președintele Camerei Deputaților să nu mai existe.

”Nu sunt implicat și apucături dictatoriale nu am avut niciodată, nici nu-mi propun să am. Nu l-am ascultat, dar am citit anumite știri. E îngrijorător, este mai mult decât evident că omul și-a luat o pălărie prea mare, nu face față cu această pălărie prea mare. Lui Dragnea i s-au terminat argumentele politice și face atacuri la persoană, la familie. O abordare inadecvată. Dacă era un simplu politician, dar așa este foarte îngrijorătoare. Acest om conduce cel mai mare partid, este președintele Parlamentului și conduce prin interpuși Guvernul”, a precizat Iohannis.

