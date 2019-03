Kelemen Hunor atacă PSD: ”Pe mine m-a enervat un pic”

Pro TV

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seară, că s-a enervat când a fost emisă OUG 7/ 2019 pentru că, un an şi jumătate, în Parlament, a susţinut legile justiţiei cu conştiinţa împăcată şi fără dorinţă de a bloca lupta anticorupţie.

Kelemen Hunor spune că nu a văzut o explicaţie raţională pentru adoptarea ordonanţei şi a înţeleg şi mai puţin demersul odată cu adoptarea unui act normativ prin care a fost modificată OUG 7.

”Pe mine m-a enervat un pic, dar în politică nu poţi să te enervezi în orice moment, m-a supărat un pic, m-a luat prin surprindere, ca să fiu mai elegant în exprimare, OUG 7 şi e o problemă”, a declarat, marţi seară, Kelemen Hunor în cadrul unei emisiuni televizate, informează News.ro.

Acesta a explicat că a susţinut în Parlament adoptarea legilor justiţiei, cu conştiinţa împăcată şi fără dorinţă de a bloca lupta anticorupţie.

”Ne-am trezit cu Ordonanţa 7 care, de fapt, întoarce tot ce am făcut un an şi jumătate. Şi Timmermans şi oricine care se uită la această ordonanţă de urgenţă poate să spună, totuşi, ce se întâmplă, ce s-a schimbat în câteva zile, în câteva săptămâni? Trebuie să explicaţi raţional. Eu nu am văzut o explicaţie raţională, mai ales că apoi a venit o altă ordonanţă de urgenţă, prin care s-a pus aproape totul la loc în faza de dinaintea aprobării Ordonanţei 7”, a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a afirmat că ”există, se vede, o oarecare grabă, nesiguranţă în gândire, care nu are o susţinere argumentată, raţională în această zonă”.

Acesta a precizat din nou că UDMR va vota moţiunea simplă depusă împotriva ministrului Justiţiei.

