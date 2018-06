Iohannis: Un sistem de pensii gestionat preponderent de stat nu e sustenabil

Inquam Photos / Octav Ganea

Un sistem de pensii gestionat preponderent de stat nu este sustenabil într-o ţară cu natalitate redusă şi cu migraţie negativă, a afirmat preşedintele Klaus Iohannis.

"Educaţia economică, ca să vorbesc de o dimensiune relativ marginalizată a educaţiei, este absolut necesară pentru a sprijini asumarea valorilor specifice economiei capitaliste de piaţă, dar şi pentru a ne apăra, pentru a ne apăra tinerii de falsele promisiuni ale populismului.

Voi da ca exemplu dezbaterea pe marginea sistemului de pensii administrat privat, care acum este în curs, cu o dinamică foarte interesantă la nivel guvernamental. Iese cineva şi spune: 'Nicio problemă'. Iese altcineva şi zice: 'Nu desfiinţăm'. Iese altcineva şi spune: 'Dar îl transformăm în opţional'. Eu ştiu ce să înţeleg de aici şi în consecinţă avertizez, dar cei care sunt direct vizaţi de multe ori aş zice că nu înţeleg, nici nu-i interesează dezbaterea, sunt preocupaţi de alte şi alte chestiuni.

Aici cred că şi sistemul educaţional are vina lui şi sistemul are rezultatele lui, le vedem zilnic la televizor. Este clar că într-o ţară cu natalitate redusă şi cu migraţie negativă, un sistem de pensii gestionat preponderent de stat pur şi simplu nu este sustenabil. Orice promisiune că se poate continua aşa este doar o tentativă de amăgire a populaţiei, sacrificând bunăstarea viitorilor pensionari", a declarat Iohannis, miercuri, la lansarea raportului "World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise".

El a subliniat că educaţia trebuie să formeze buni cetăţeni.

"Educaţia nu se poate limita doar la instruirea unor buni angajaţi, ci trebuie să meargă în direcţia formării unor buni cetăţeni, suficient de informaţi pentru a înţelege principalele dimensiuni ale dezbaterilor publice, pentru a avea spirit de iniţiativă, dar şi pentru a-şi cunoaşte drepturile şi obligaţiile civice. Şi aici, foarte multe depind de ceea ce se învaţă la şcoală", a mai declarat Iohannis.

Recent, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat că Pilonul II de pensii va fi opţional.

"Noi ne-am hotărât ce vrem să facem. Şi este ceea ce am comunicat de anul trecut, şi anume să fie opţional acest Pilon II. Fără doar şi poate este bătută în cuie varianta aceasta.

Între timp am aflat cu stupefacţie că sunt şi eu la Pilonul II de pensii cotizant, în condiţiile în care eu am fost absolut convinsă că fiind la limita de vârstă atunci mi s-a luat în considerare o cerere pe care o depusesem la Camera Deputaţilor, unde lucram la vremea respectivă. Nu s-a luat în considerare, dar timp de 10 ani nu am primit nicio informare vizavi de valoarea unităţilor de fond pe care le aveam la firma respectivă.

Dar am fost absolut convinsă că timp de 10 ani, neprimind niciun fel de plic acasă, în condiţiile în care legea spune foarte clar că anual eşti obligat să-i spui asiguratului care este valoarea şi numărul unităţilor de fond, neprimind nimic, am fost absolut convinsă că nu sunt. Eu vreau să optez. Vreau să am această posibilitate şi cred că oricine ar trebui să aibă acest drept", a declarat Lia Olguţa Vasilescu la România Tv, citată de Mediafax.

Ministrul Muncii susţine că în cursul verii se va face o prezentare clară a Pilonului II de pensii pentru informarea cetăţenilor.

"Nu-l naţionalizăm, dar vom explica foarte clar tuturor acestor persoane care sunt cotizante la Pilonul II cât va fi pensia lor, pentru că oamenii au aşteptări. Şi că am constatat stând de vorbă cu foarte multe persoane care cred următorul lucru: că vor avea pensia de stat echivalentă cu a unor persoane care nu sunt la Pilonul II de pensii, la care suplimentar se va mai adăuga şi această pensie. Nu. Se ia o parte din contribuţia la Pilonul I de pensie ca să se asigure această pensie de la Pilonul II. Deci sunt foarte multe lucruri care va trebui să le explicăm oamenilor ca să le înţeleagă", a precizat ministrul.

