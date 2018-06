Eugen Teodorovici anunţă o analiză pe Pilonul II în vara acestui an

Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat că va purta discuţii cu administratorii de pensii, care vor fi parte a concluziilor unei analize finale ce va avea loc în vara acestui an pe marginea Pilonului II de pensii.

El a adăugat că va exista o analiză şi nu un proiect de lege în privinţa Pilonului II de pensii.

Întrebat dacă se va naţionaliza Pilonul II, Teodorovici a spus: "Discuţia aceasta nu-şi are rostul atât timp cât nu există acea analiză de care eu am spus la Ministerul Finanţelor că se face - o analiză, nu un proiect de lege ca să modifice ceva din ceea ce este. Dar, după 10 ani de zile de funcţionare a acestui mecanism, e normal - ca în orice program, orice finanţare - se face o analiză să vezi dacă sunt lucruri bune de adus, soluţii, (...) iar într-un final discuţia să fie publică cu toţi cei care sunt implicaţi, cu cei care sunt administratori de pensii astăzi, pentru ca lucrurile să fie foarte clare. Nu plecăm de la ideea de a desfiinţa ceva, de a suspenda transferul pe Pilonul II. Am spus că este o posibilă variantă, ca atunci când lucrurile sunt foarte clare şi oamenii pot să... De ce să nu optezi, dacă ai pentru ce să optezi? Prima opţiune este să facem o analiză foarte clară. În luna iunie, cu siguranţă, vom discuta cu cele şapte fonduri de pensii, timp în care speranţa mea este să se oprească din declaraţiile pe care le fac nejustificat. (...) Trebuie să administreze, nu să facă aprecieri (...) sau să anunţe nu ştiu ce firmă de avocatură. Sunt declaraţii tipice. Am spus că iunie - iulie (va avea loc analiza - n.r.), nu s-a schimbat".

Ministrul Finanţelor a menţionat că, din datele pe care le are, nu există încă o concluzie.

"Analiza este încă în curs şi se fac analizele pe tot ce înseamnă şi costuri şi situaţii, scenarii, dar scenariile - sunt destul de posibile randamente mai bune decât au fost până astăzi la Pilonul II de pensii. Nu cred că cineva poate să se împotrivească unei posibile situaţii mai bune decât este astăzi la Pilonul II, adică randamente mai bune (...). Nu spunem nimic de a restrânge sau de a constrânge", a afirmat Teodorovici.

El a vorbit despre costurile administrării fondurilor de pensii, despre comisioane, explicând că în această privinţă se va stabili cea mai bună abordare.

Ministrul Finanţelor a arătat că există, pe de o parte, suma de 1,5 - 1,6 miliarde de lei costul pe care românii îl plătesc pentru Pilonul II şi alte fonduri de pensii private, la care se adaugă şi costul de dobândă.

"La nivelul Guvernului, cu Ministerul Muncii şi nu numai, se va purta o discuţie cu ceilalţi actori de care am spus şi mai devreme - administratorii de fonduri private. Stăm, discutăm şi fără niciun fel de alte elemente vom stabili care e cea mai bună abordare pe viitor", a spus el.

Întrebat dacă vor fi modificate şi comisioanele, Teodorovici a răspuns: "Da, e un subiect - comisioanele de astăzi de un miliard şi jumătate de lei la 10 ani de zile, o sumă destul de importantă, o sumă la care se adaugă şi costurile de finanţare, de împrumut, costurile cu dobânda la titlurile de stat pe care fondurile de pensii le plasează la stat".

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer