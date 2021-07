Iohannis: Trebuie să recunoaştem că vocea UE în plan global este una mică

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că proiectul european este unul de succes, cu o Uniune "puternică" economic, însă "vocea" UE în plan global este "una mică", ceea ce pentru el, ca şef de stat, este "total nesatisfăcător".

Şeful statului a afirmat, la evenimentul de lansare oficială a dezbaterii naţionale privind viitorul Europei, organizat la Palatul Cotroceni, că trebuie să se conştientizeze că, dacă UE vrea să aibă în plan global o greutate similară cu importanţa economică, statele membre trebuie să lucreze mult mai mult împreună şi să aibă abordări comune.

"Nu trebuie să renunţăm foarte repede la politica externă naţională, dar să devenim conştienţi că dacă UE vrea să aibă în plan global o greutate similară cu importanţa economică şi economia Uniunii atunci trebuie să lucrăm mult mai mult împreună şi să avem abordări comune şi să avem ceea ce s-ar putea defini o politică externă şi de securitate comună", a transmis Iohannis.

El a adăugat că, deocamdată, nu sunt semne că statele din UE ar dori să renunţe la o politică externă şi de securitate naţională, iar aceste chestiuni sunt de o importanţă "vitală" şi pentru România.

"Politica externă este un atribut naţional, este cea mai importantă piatră din coroana suveranităţii. Deocamdată nu sunt semne că statele din UE ar dori să renunţe la o politică externă şi de securitate naţională. Şi pentru România şi pentru mine aceste chestiuni sunt de o importanţă vitală şi, din acest motiv, am cultivat şi cultivăm relaţii care sunt benefice pentru România şi ne asigură securitatea noastră naţională, cum este Parteneriatul strategic cu SUA, cum sunt mai multe parteneriate strategice pe care le avem cu diferite state cu care avem politici foarte apropiate şi ne sprijinim reciproc. În plan economic, dacă vorbim de securitatea economică, apartenenţa la UE este clar ceea ce vine în sprijinul economiei româneşti şi nu doar a economiei la modul abstract, ci este o chestiune care se resimte în buzunarul fiecărui român", a subliniat Iohannis.

În opinia sa, relaţia transatlantică este "coloana vertebrală a civilizaţiei, a culturii democratice în care trăim, bazată pe valori, respect reciproc, colaborare".

"Aceste lucruri nu pot fi înlocuite prin nimic şi relaţia transatlantică pentru noi este vitală, pur şi simplu în adevăratul sens al cuvântului. Asta se referă şi la noi, la România, dar este la fel de valabil şi pentru UE. În acest sens, am salutat expres noua abordare de revigorare a relaţiei transatlantice care are un aspect securitar prin NATO, are un aspect profund economic prin relaţia economică între SUA şi UE", a explicat Klaus Iohannis.

El a completat că Uniunea Europeană este un proiect de succes, dar nu a contat în ecuaţia crizelor externe.

"Suntem în UE fiindcă noi credem în acest proiect, este un proiect de succes, eu aş spune că UE este un proiect de mare succes şi de multe ori uităm să vorbim despre aceste lucruri şi lăsăm spaţiul deschis populiştilor şi euroscepticilor care strigă foarte tare, dar nu realizează lucruri. Nu vedem nicăieri un populist sau un eurosceptic care face să funcţioneze mai bine o economie sau o relaţie economică. Însă, dacă ne uităm în jur, vedem că UE este un succes în domeniul economic, în domeniul colaborării, sper cât de curând şi în domeniul gestionării crizelor - Piaţa Unică este un exemplu foarte bun în acest sens, dar, din păcate, dacă ne uităm la greutatea globală a UE trebuie să recunoaştem că vocea UE în plan global este una mică. Putem să ne uităm la crizele care sunt la pragul uşii noastre. Siria, de exemplu. Siria este în război de 10 ani, dar UE în acea ecuaţie nu a contat. Este dureros, dar trebuie să spunem aceste lucruri. Nordul Africii, cu toate crizele, ca să nu mai vorbim de crizele din zone mai îndepărtate", a declarat preşedintele Iohannis.

Şeful statului a pledat pentru o coordonare mai bună între statele UE.