Iohannis: Nu voi tolera apariția unor legi care să ducă la autonomia Ținutului Secuiesc

Președintele Klaus Iohannis a făcut, luni, noi afirmații în legătură cu proiectul de lege privind autonomia Ţinutului Secuiesc, după reacțiile apărute ca urmare a declarațiilor făcute săptămâna trecută.

Președintele a afirmat că nu are nicio problemă cu persoanele de etnie maghiară, problema sa fiind politicienii, și, în special, politicienii de la PSD.

"Nu pot să nu menționez o temă pe care am adus-o în discuție săptămâna trecută: autonomia teritoriului denumit Ținutul Secuiesc. Am făcut atunci niște afirmații și sper să fi fost bine înțeles. Eu nu am niciun fel de probleme cu persoanele de etnie maghiară. Marea majoritate sunt oameni de treabă. Problema mea este cu politicienii, în special cu cei din PSD, care au încercat să promoveze legislație care privește autonomia Ținutului Secuiesc. Este surprinzător și supărător", a spus Iohannis, într-o declarație de presă la Cotroceni.

Iohannis: În Senat a trecut tacit un cod administrativ în varianta UDMR

Iohannis a precizat că legislația privind autonomia Ținutului Secuiesc nu a fost unica inițiativă legislativă în acest sens, aprobată tacit de PSD, el menționând că, în Senat, a trecut tacit un cod administrativ în varianta UDMR.

"Au încercat să se scoată, când au introdus legislația în Senat, unde au picat-o. Vin dovezi însă că nu a fost o situație singulară. În Senat a trecut tacit o altă inițiativă a UDMR, un Cod administrativ în varianta UDMR. Acest cod administrativ prevede obligativitatea limbii maghiare în unele zone din Ardeal. De data aceasta, PSD-ul nu poate spune că nu a știut. Pentru că această inițiativă a trecut prin comisiile Senatului, unde membrii PSD au votat pentru", a spus Iohannis.

Președintele a menționat că astfel de inițiative sunt neconstituționale, și nu va tolera apariția unor astfel de legi.

"După ce am arătat ce se dorește din partea PSD-ului, probabil că vor vota împotrivă. Însă, nu putem să ne facem că nu vedem cum PSD este în situația de a promova anumite legi care vin să ducă la autonomia Ținutului Secuiesc. Ori asta este constituțional și nu voi tolera apariția unor astfel de legi", a încheiat Iohannis.