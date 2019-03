Iohannis, nou atac la Guvern: ”Ar avea pâinea și cuțitul, doar că le-au încuiat în dulap”

Pro TV

Klaus Iohannis a atacat Guvernul PSD-ALDE la dezbaterea organizată, luni, de Asociația Orașelor din România.

Tema dezbaterii a fost „Viitorul orașelor românești în contextul european al conceptului de dezvoltare locală”.

Klaus Iohannis a atacat Guvernul pe tema descentralizării și a bugetului pe 2019.

”Timp de 25 de ani, asociația dvs. s-a implicat, și cu rezultate frumoase, și în proces legislativ, și în discuții cu multele, parcă prea multele guverne pe care le-am avut în acești 25 de ani. Ați avut și perioade foarte bune, când ați găsit urechi deschise la guvernanți, la Parlament. Ați avut și perioade mai dificile, când guvernanții au trecut cu lejeritate peste opinia administrației publice, cum de exemplu acuma, cu diferitele ordonanțe, pe care probabil le-ați aflat de la știri sau de la Parlament, unde opinia dvs. a fost total ignorată. E destul de trist că am ajuns în această fază.

Important e să nu uităm ce reprezintă administrația locală. Este partenerul direct al cetățeanului. În majoritatea problemelor, primarul nu vă întreabă dacă sunteți de la PNL, PSD sau alt partid. Întreabă când asfaltezi drumul, când introduci apa, canalizarea, când se reabilitează școala și așa mai departe. Ori la aceste întrebari trebuie să răspundeți. Ca să aveți răspuns, trebuie să aveți 2 lucruri: decizia și banii.

Trebuie să ating câteva teme, fiindcă sunt teme pe care ne-am întâlnit și acum mai mulți ani, și acum. În speță două. Descentralizare și buget.

Despre descentralizare, am tot vorbit. Culmea este că cei cu care am vorbit acum câțiva ani și care au fost foarte vocali ar avea acum pâinea și cuțitul, doar că le-au încuiat în dulap. Nici nu se mai vorbește în actuala guvernare despre descentralizare. Mie mi se pare foarte ciudat. Aici cred că este cazul să revenim la un lobby foarte intens și să revenim despre ce se poate face pe descentralizare.

Doi, bugetul. Probabil vă amintiți că legea spune asa: proiectul bugetului național se prezintă obligatoriu Parlamentului până în data de 15 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor. De data aceasta, bugetul a fost prezentat de Guvern pe 11 februarie, după 3 luni. S-a discutat, s-a modificat, eu am fost foarte nemulțumit cu acel buget. L-am numit bugetul rușinii naționale, puteți să fiți de acord sau nu, dar sume importante s-au tăiat de la voi, nu de la administrația centrală. Ca să nu mai vorbim de sarcini suplimentare, care au fost date tot la voi.



Am trimis bugetul la Curte, pentru ca mi s-a părut ciudat, apoi în Parlament pentru a-l îmbunătăți. Nu l-au îmbunătățit, dar au încercat să îmi arunce mie vina că de ce am întârziat bugetul. Eu l-am întârziat 2 zile. O zi mi-a luat să îl trimit la Curte și o zi mi-a luat până am scris materialul și l-am trimis înapoi în Parlament. Restul, 3 luni de la Guvern plus, probabil, 2-3 săptămâni din procedurile de la Curte și de la Parlament. De ce a întârziat Guvernul bugetul? Eu am un singur răspuns. Nu vor să dea bani la investiții. Este aprobat în martie, până se fac defalcările e aprilie, până ajunge la voi e mai. Ce investiții mai începi la jumătatea anului?”, a declarat Klaus Iohannis în timpul dezbaterii.



