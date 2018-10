Înregistrări cu Țuțuianu: PSD - ”partid de maimuțe”. Guvernul - ”o tragedie”

Agerpres

Liderul PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, a fost surprins insultându-şi colegii de partid, relatează News.ro.

Potrivit înregistrărilor menționate de News.ro. PSD s-a comportat precum "un partid de maimuţe", deoarece a acceptat ca Liviu Dragnea să o propună premier pe Sevil Shhaideh și califică drept ”o tragedie” calitatea Guvernului.

De asemenea, despre ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă, a spus că "este atât de prost încât nu poate asculta mai mult de cinci minute când vorbeşte cineva cu el". Precum şi ca singura legătura a acestuia cu economia este faptul că "a avut o vulcanizare".

"De exemplu, a sărit la mine tot de la Piatra Neamţ, preşedintele de organizaţie. (neinteligibil) ...un fel de întrebare la masă acolo. Băi, lăsaţi-mă voi cu ale voastre nu ştiu ce. Şi i-am spus Domnul...”, cum îl cheamă pe ăsta, Arsene...Dumneata să vii să vorbeşti cu mine la modul ăsta când oi avea rezultatele mele. Deocamdată la Neamţ sunt majoritate”. Şi, al doilea, ne vei explica de ce ai nominalizat cel mai idiot ministru care este ministrul Economiei. Acest ministru este atât de prost încât nu poate asculta mai mult de 5 minute când vorbeşte cineva cu el. Şi are legătură cu economia următoare: a avut o vulcanizare", a declarat Adrian Ţuţuianu.

În replică, Ţuţuianu a declarat că sunt înregistrări din şedinţe pe care le-a avut cu primari şi consilieri judeţeni, care au fost "livrate prelucrate", cu pasaje scoase din context.

"Turul I. Dacă ar fi alegeri prezidenţiale, Klaus Iohannis 23, Călin Popescu Tăriceanu 9, Laura Codruţa Kovesi 8, băgată candidat din partea USR-ului în sondaj, Dacian Cioloş băgat de la România Împreună - 7%, Liviu Dragnea - 4%. - 0.22 - Eu nu am inventat acest 4%. Îl găsiţi aici. Turul ÎI. Azi, în condiţiile în care nu facem nimic, Iohannis îl bate şi pe Tăriceanu, o bate şi pe Firea, îl bate şi pe Dragnea de-l zvântură", a mai afirmat Ţuţuianu, potrivit România TV.

De asemenea, el califică o tragedie atât schimbarea a trei prim-miniştri de către PSD, cât şi calitatea Guvernului: "Nicăieri în lume nu s-a pomenit să te duci la preşedinte cu un nume de prim-ministru pe care partidul nu-l ştie. Sub pretextul că să nu-l atace, că nu ştiu ce, a plecat cu Sevil Shhaideh. A deranjat foarte multă lume chestiunea asta, iar noi ne-am comportat ca un partid de maimuţe. Schimbarea a trei prim-miniştri a fost o tragedie pentru partid. Schimbarea unor miniştri, o tragedie. Calitatea Guvernului, o tragedie".

"Sunt înregistrări din şedinţe pe care le-am avut cu primari, cu consilieri judeţeni, v-au fost livrate prelucrate, sunt anumite pasaje scoase din context. Ceea ce am spus în CEx şi în scrisoarea publică sunt lucruri discutate şi cu colegii. Am greşit cu toţii, nu cred că e normal să procedăm în acest fel, mi-am asumat şi vâna asta, pentru că am fost prezent acolo", a afirmat Ţuţuianu.

El a mai spus că a prezentat sondajul şi în şedinţa Comitetului Executiv al PSD, şi cu colegii din organizaţia Dâmboviţa, şi că "e făcut de o casă de sondaj respectabilă şi exprimă o realitate".

"Importantă e tendinţa de scădere, de la 47% la alegerile din 2016 spre 35%, cât avem azi, probabil 30%, lucruri care pe mine mă îngrijorează. Am spus în CEx, am considerat că e util să am o discuţie cu tot partidul din Dâmboviţa, niciodată nu am lucrat numai după capul meu, totdeauna m-am consultat şi informat. Sunt de 20 de ani în PSD, recent am avut un referendum unde organizaţia judeţeană Dâmboviţa s-a clasat pe locul 2, sunt un om dedicat acestui partid, am muncit mult să construiesc o organizaţie în Dâmboviţa", a completat liderul PSD Dâmboviţa, arătând că rămâne în PSD.

Adrian Ţuţuianu este unul dintre semnatarii declaraţiei prin care i s-a cerut demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului.

