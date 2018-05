Încă o plângere penală pe numele lui Dragnea și Dăncilă. Senator PNL: Numai aşa îi oprim!

Facebook.com

Senatorul PNL Florin Cîţu ameninţă că va depune plângere penală împotriva lui Liviu Dragnea, a premierului Viorica Dăncilă, a vicepremierului Viorel Ştefan şi a ministrilor Muncii Lia Olguţa Vasilescu şi Finanţelor, Eugen Teodorovici.

Parlamentarul liberal spune că va formula această plângere dacă proiectul care ar viza suspendarea contribuţiilor la Pilonul ll de pensii va fi pus în aplicare.

"Dragnea : This is a holdup (zis iz a holdap)! Ajunge…! Este clar că pe hoţi doar cătuşele îi sperie. Asta se întâmplă cu PSD de trei zile încoace. În cazul in care Liviu, Olguţa, Vasilica, Viorel şi Eugen vor naţionaliza banii din pilonul II de pensii, vă spun ce fac. Voi depune plângere penală împotriva găştii de mai sus pe care o voi semna personal şi vă aştept şi pe voi toţi să semnați alături de mine", scrie Cîţu pe Facebook.

El afirmă că "este vremesa lucrurilor serioase", apreciind că nu mai merge cu jumătăţi de măsură.

"Numai aşa îi oprim! Nu mai merge cu jumătăţi de măsură! Este vremea lucrurilor serioase!", spune senatorul liberal în finalul postării.

Programul legislativ al Guvernului pe 2018 include ca ”prioritate legislativă” un proiect de lege privind Pilonul II de pensii, în care se precizează că în perioada 1 iulie 2018 - 31 decembrie 2018 contribuțiile vor fi suspendate.

Potrivit documentului, contribuţiile CAS (respectiv contribuţiile de asigurări sociale aferente pensiei) „sunt încasate integral la buget”, cu „suspendarea contribuţiilor în perioada 1.07 - 31.12.2018”. În prezent, din sumele CAS pentru Pilonul I (sistemul pensiilor administrate de stat) se direcţionează automat 3,7% către Pilonul II.

Ministrul Muncii a reacționat duminică seara și a declarat la o emisiune televizată că este ”o soluție a Comisiei de Prognoză” și nu se va întâmpla.

