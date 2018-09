Încă o lovitură pentru Dragnea. Ponta a arătat altă fotografie ”compromițătoare”

Victor Ponta a prezentat luni seara, într-o emisiune televizată, o nouă fotografie care ar arăta relația apropriată dintre președintele PSD Liviu Dragnea și persoane care au făcut parte din conducerea SRI.

Este vorba despre George Maior și Florian Coldea.

Astfel, într-o fotografie prezentată de Victor Ponta, luni, seara, la B1 TV, Liviu Dragnea apare discutând cu George Maior și Florian Coldea la un eveniment.

"Toata povestea cu Dragnea care luptă cu statul paralel este o uriașă minciună, nu o crede nimeni, cu asta incerci să acoperi toate celelalte probleme", a precizat Victor Ponta, conform sursei citate.

Ulterior, într-o conferință de presă organizată a doua zi, marți, Ponta a arătat din nou jurnaliștilor această fotografie.

Aceasta este a doua fotografie prezentată de Ponta, în care Liviu Dragnea apare alături de persoane despre care a spus că fac parte din ”statul paralel”.

Duminică seara, fostul președinte al PSD a publicat pe contul său de Facebook o fotografie în care Liviu Dragnea apare alături de fostul director al Serviciului Român de Informaţii, George Maior, iar în planul al doilea se află fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi, care stă pe o canapea.

Ponta i-a rugat, duminică, pe "curajoşii" din Comitetul Executiv (CEx) să îl întrebe pe Dragnea cât de tare lupta el cu George Maior în anii trecuţi.

Dragnea despre prima poză publicată de Ponta: Habar n-am dacă este reală sau nu

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că "habar" nu are dacă prima fotografie publicată de Ponta - în care este alături de George Maior şi în care se află şi Laura Codruţa Kovesi - este reală sau nu.

"Habar n-am dacă fotografia de aseară este reală sau nu, securiştii sunt în stare de orice, să photoshopeze. Eu nu am ascuns niciodată faptul că m-am întâlnit cu Maior, că m-am întâlnit cu Coldea. Din ce îmi aduc aminte cred că atunci era vorba de un eveniment, ziua SRI, la acest eveniment erau cred că peste 100 de oameni, membrii Guvernului, eu atunci eram vicepremier, conducerile de la Parchete, conducerea de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, lideri de partide din Opoziţie, parlametari din Comisia SRI, deci acolo eram 100 şi ceva de persoane, primeam invitaţie şi mergeam. (...)

Nu aveam de unde să ştiu eu atunci că şi Maior şi Kovesi, care apare acolo în fundal, stăteau cu fundul pe nişte protocoale ilegale şi neconstituţionale. Astea sunt metode securiste. De ce nu scot toate pozele? Eu chiar îi zic lui Ponta - de fapt lui Maior, că Maior i le dă, nu ştiu cum a luat Maior pozele de la SRI, SRI i le-a dat lui Maior, Maior i le-a dat lui Ponta - să scoată toate pozele, că eu ştiu că la toate aceste evenimente care erau semipublice, că nu erau evenimente ascunse, era un fotograf de la SRI care făcea poze într-una, tuturor. Poate apar într-o poză cu doamna Livia Stanciu, care ulterior m-a şi condamnat", spus Dragnea luni la Antena 3, potrivit Agerpres.

El a adăugat că faptul că există poze cu el într-o locaţie, stând de vorbă cu unul şi cu altul, nu îl compromite pe el, "ci îi compromite pe ei, pentru că arată încă o dată cât de securişti sunt", adică folosesc "metode securistoide, nu metode moderne".

"Nu văd de ce nu le dau pe toate. Ar fi bine. Eu am primit astfel de ameninţări prin mesageri de vreo trei luni de zile şi am tot transmis: daţi pozele, că eu nu îmi aduc aminte să am poze indecente, nici eu cu Maior, nici cu Coldea, nici cu Kovesi, eu acolo am avut discuţii, vorbeam şi cu Elena Udrea. La aceste întâlniri eu nu obişnuiesc să merg cu bâta la mine şi să dau cu bâta în cap, sau să îi înjur sau să îi scuip pe cei care mă înjurau sau cu care nu eram de acord", a afirmat Dragnea.

Preşedintele PSD este de părere că fotografiile în care este alături de George Maior nu au apărut acum întâmplător.

"Nimic nu e întâmplător, după părerea mea. Acum câteva luni preşedintele Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, a început să vorbească din ce în ce mai apăsat şi serios despre protocoale, şi despre rolul lui Maior în aceste protocoale şi despre multe alte afirmaţii, depoziţii, declaraţii date de tot felul de oameni care au fost la comisii şi care continuă să vină. Erau şi oameni care anunţaseră că vor veni şi exista o anumită disperare din partea lui George Maior, îmi trimitea tot felul de mesageri să îmi spună că nu e bine ce se întâmplă, că provocăm instabilitate, că SRI a avut anumite obiective pe care trebuia să le îndeplinească şi că noi nu le înţelegem pe toate. Nu m-a interesat. I-am spus în primul rând că eu nu îi spun lui Claudiu Manda ce să facă, nici membrilor din comisia SRI, în schimb, fiecare trebuie să plătească pentru ce a făcut. De asemenea, toate poziţiile mele publice în legătură cu implicarea SRI în activitatea Justiţiei, în DNA şi nu numai în DNA, câmpul tactic de care vorbea Dumbravă, acele protocoale toxice au contribuit în mod serios la o destabilizare solidă a acestui stat şi au scos de fapt multe instituţii din matca lor constituţională", a apreciat Dragnea.

El a adăugat că probabil faptul că a anunţat că vor fi modificate legile securităţii naţionale a dus la apariţia acelor fotografii pentru a-l decredibiliza şi a destabiliza PSD.

"Cine sunt cei care au făcut asta? Sunt cei care pierd puterea ocultă pe care încă o mai au şi alţii care pierd bani dacă PSD rămâne în picioare şi dacă alianţa noastră cu ALDE rămâne la guvernare. Eu cred că ei sunt disperaţi pentru că se gândesc foarte serios că vor pierde tot dacă eu scap din capcanele lor. Iohannis pierde al doilea mandat, cei din statul paralel pierd această putere ocultă, odioasă şi nu numai. (...) Eu sunt convins că PSD are suficientă tărie, înţelepciune, maturitate ca să separe bobul de neghină şi să înţeleagă că acest război la care am intrat cu toţii trebuie dus până capăt, pentru că nu are cum să învingă răul. Poate unii dintre noi vom pica pe parcurs, dar noi avem acum şansa să readucem această ţară în matca ei constituţională, să readucem liniştea în ţară, să scoatem teroarea", a susţinut Dragnea.

În aprilie, Florian Coldea a folosit povestea biblică a lui Iuda pentru a explica că există oameni care au trădat interesele statului român și a spus că acest lucru a vulnerabilizat instituțiile.

”Aș vrea să reamintesc și de un celebru personaj biblic, care în urmă cu 2000 de ani a trădat pentru 30 arginți. Ce dacă ulterior l-au apucat remușcările? Ca orice trădător, acesta a avut parte de un sfârșit tragic.

Din aceste motive constat că unii în mod vizibil practică acest lucru cu interesele statului român, ba mai mult, fac un titlu de glorie din faptul că au trădat interesele statului și ale instituțiilor statului”.

De asemenea, în 2017 Traian Băsescu a afirmat că Liviu Dragnea este "intangibil" ca urmare a chermezelor cu Ponta, Sebastian Ghiță, Flroain Coldea, George Maior și Codruța Kovesi la vilele SRI.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer