El a făcut aceste precizări după ce președintele Comisiei de Transporturi din Camera Deputaților, Cătălin Drulă, a afirmat, marți, că unii parlamentari din coaliția PSD-PNL-UDMR ”măcelăresc” Codul Rutier, iar ”şmecherii vor rămâne din nou cu permisul”.

Mai exact, din cauza unor amendamente votate în comisie, șoferii care încalcă grav legea ar putea scăpa de reținerea permisului auto.

Întrebat de jurnaliști de ce a fost nevoie ca parlamentarii puterii să propună o astfel de modificare, deputatul UDMR Sandor Bende a oferit explicații halucinante.

”Ceea ce am fost întrebat și aseară, după ședință, a fost faptul că de ce nu rămâne permisul pe loc la fața locului. Și aici, eu am avut o explicație pe care o susțin și acum, faptul că cineva face o greșeală, mai mică sau mai mare, cu bună știință sau într-adevăr greșește și este cu familia, toată familia nu trebuie să sufere în urma acelei greșeli. Gândiți-vă dacă cineva este pe șosea cu familia, cu copiii mici, și imediat rămâne fără permis acolo la fața locului, și este vară, în căldură, ce se întâmplă cu acea familie.” - a spus deputatul UDMR.

Mai mult decât atât, Sandor Bende susține că nu viteaza excesivă este cel mai important factor care duce la producerea accidentelor rutiere în România, ci și .. lipsa de vizibilitate a parbrizului, care, uneori, este murdar.

Deputatul Sandor Bende: ”Dacă ne uităm atent în statistici, o să observăm că viteza nu este singura sau nu este cel mai important factor de accidente. Puteți să vă uitați și să regăsiți că nu viteza este cea care provoacă cele mai multe ..”

Reporter: Lipsa de vizibilitate a parbrizului, ați spus dumneavoastră?

Deputatul Sandor Bende: ”Și despre lipsa de vizibilitate a parbrizului ... Nu știu, eu vă întreb, dumneavoastră după ce ați aprecia că un parbriz este murdar sau nu? Că are vizibilitate destulă sau nu...”

Pro TV

Pe de altă parte, deputatul UDMR recunoaște că el, în calitate de șofer, a avut permisul de conducere suspendat pentru ... ”de toate”.

Deputatul Sandor Bende: ”Am permis de conducere de mai mult de 30 de ani. Am condus aproximativ două milioane de kilometri. Mi s-a întâmplat foarte mult lucruri pe șosele, și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Am primit și amenzi, le-am plătit. Am avut și permisul suspendat. Mi-am ispășit pedeapsa. ”

Reporter: Pentru ce ați avut permisul suspendat, pentru viteză?

Deputatul Sandor Bende: ”De toate. Deci am încălcat regulile de circulație, am avut și depășire pe linie continuă... Nu neg. Sunt un om.”

USR: Ordonanţa de urgenţă privind modificarea Codului rutier este măcelărită în Parlament

Marți, mreşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, l-a acuzat pe ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode că nu ia atitudine faţă de „măcelărirea” în Parlament a ordonanţei de urgenţă pentru modificarea Codului Rutier şi că în acest fel devine „complice”.

„În ţara din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de victime în accidente, şmecherii vor rămâne din nou cu permisul; curse de maşini cu 200 de kilometri pe oră prin oraşe, îl opreşte poliţistul, îi dă amendă, pleacă mai departe cu maşina. Chiar ministrul Bode dăduse o ordonanţă ca să scoată aceste portiţe şi şmecherii, dar în înţelegere cu colegii din Parlament măcelăresc în Parlament această lege. Trece de ultima comisie, pentru Industrii, astăzi după amiază, şi merge la plen. Aceasta înseamnă că şmecherii din nou pot să sfideze, să îşi ia permisul - la fel cum fac puşcărie o treime, aşa şi la permis, se suspendă pentru patru luni că ai depăşit viteza legală şi îl ia după o lună.

Toate lucrurile acestea se închiseseră printr-o ordonanţă, dar acum acea ordonanţă este măcelărită în Parlament cu complicitatea ministrului Bode. De ce spun asta? Pentru că ministrul Afacerilor Interne refuză să fie reprezentat în comisii, vine un secretar de stat care are foaie de la minister că ar trebui să fie împotrivă şi o ţine ascunsă şi tace mâlc. Deci, este şi genul acesta de laşitate absolut dezgustătoare - îmi asum acest cuvânt. Şi chem acest guvern să spună: vrem să fim Rusia, ca în filmele pe care le vedem pe net, cu webcam-uri cu şmecheri care trec peste toată lumea şi cu accidente? Vrem să fim Asia Centrală sau vrem să fim în Europa”, a afirmat Cătălin Drulă, marţi la Parlament, potrivit News.ro.

România continuă să fie țara din UE cu cea mai mare rată a mortalității în accidentele rutiere

Aproximativ 19.800 de persoane au murit în urma unui accident rutier, în cursul anului trecut, în Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate în februarie 2022 de Comisia Europeană.

IPJ Buzau

Este o creştere cu 5% faţă de 2020, dar o scădere cu 13% faţă de nivelul de dinaintea pandemiei, în 2019.

În 2021, cele mai sigure drumuri rămân în Suedia (18 decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori), în timp ce România (cu 93 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori) a înregistrat cea mai ridicată rată a mortalităţii.

Media UE a fost de 44 de decese la un milion de locuitori.