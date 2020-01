Guvernul trimite azi în Parlament proiectul de lege privind alegerea primarilor în 2 tururi

Guvernul trimite luni în Parlament proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi, pentru care îşi angajează răspunderea.

Conform anunţului făcut încă de săptămâna trecută, este de aşteptat ca preşedintele Klaus Iohannis să convoace Camera Deputaţilor şi Senatul în sesiune extraordinară. Simultan cu începerea procedurilor în vederea angajării răspunderii, şi PSD va începe demersurile pentru depunerea moţiunii de cenzură, pentru care deja a anunţat că a strâns numărul semnăturilor necesare, dar mai ales pentru a asigura succesul moţiunii, respectiv adoptarea ei.

Premierul Ludovic Orban a anunţat la începutul şedinţei de Guvern din 16 ianuarie decizia de asumare a răspunderii Guvernului pentru modificare Legii Alegerilor locale, pentru a reveni la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. La propunerea ministrului Afacerilor Interne Marcel Vela, pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern a fost introdus proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. Luni este programată o nouă şedinţă a Executivului, informează News.ro.

Orban a declarat că foarte mulţi primari fără realizări, fără proiecte concrete pentru comunitate reuşesc să fie realeşi şi din cauza sistemului de alegere într-un singur tur.

”Este vital ca primarii să fie aleşi de jumătate plus unu dintre cetăţenii din comunitatea locală pentru a avea cu adevărat legitimitate. (...) Am luat decizia să ne angajăm răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi. Sigur că am luat această decizie în momentul în care a devenit evident faptul că cei care încă sunt la butoanele Parlamentului vor să prezerve acest mod nedemocratic de alegere a primarilor şi pentru că nu există nicio şansă pentru dezbaterea parlamentară. Sigur că acest lucru va deranja pe cei care sunt la butoanele Parlamentului, dar trebuie să ne asumăm acest risc pentru că Guvernul are obligaţia de a interveni acolo unde lucrurile nu funcţionează corect”, a afirmat premierul.

Reacţia PSD a fost rapidă, preşedintele interimar al partidului Marcel Ciolacu anunţând că va iniţia o moţiune de cenzură, cu sprijinul UDMR. De altfel, liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat sâmbătă că prin trecerea la alegerea primarilor din două tururi, UDMR ar pierde aproape 20% din edili.

Duminică, Ciolacu a declarat că 115 parlamentari au asemnat deja moţiunea, suficient pentru a o depune. El a afirmat de asemenea că poartă discuţii şi cu Victor Ponta pentru susţinerea moţiunii de cenzură şi că speră să ajungă la un acord în această privinţă cu liderul Pro România.

