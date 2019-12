Guvernul Orban a decis să își asume răspunderea în Parlament pentru ”corectarea legislației pe justiție”

1 decembrie se sărbătorește cu tenismenul român, Horia Tecău, invitat special în platoul La Măruță

Horia Tecau este, cu siguranta, unul dintre campionii Romaniei. Este unul din cei doar 5 tenismeni romani care au cucerit vreodata vreun titlu de Grand Slam. Horia are 3 astfel de titluri si vine sa sarbatorim impreuna Ziua Nationala. Si pentru ca dincolo de viata sportiva este un mare om (in 2015 si 2016 a donat aparatura importanta maternitatilor din Constanta si Arad) are parte de o mare surpriza. Cunoaste un copil care s a nascut premature la Constanta si care traieste si datorita aparatului pe care Horia l a donat. Familia si unul dintre medicii din echipa de la Cta vin sa ii multumeasca.