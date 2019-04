Gorghiu: Amânarea moţiunii pe justiţie, un abuz fără precedent al majorităţii PSD-ALDE

Agerpres

Senatorul PNL Alina Gorghiu, vicepreşedinte al Senatului, a declarat că decizia de amânare a dezbaterii la moţiunea simplă pe justiţie reprezintă "un abuz fără precedent" al majorităţii parlamentare PSD-ALDE.

"Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Biroul Senatului este un abuz evident al majorităţii parlamentare PSD-ALDE. Vorbesc de stabilirea moţiunii simple pe justiţie şi dacă în interiorul Biroului Permanent al Senatului nu s-a ţinut cont de regulamentul Senatului, daţi-mi voie să vă citesc eu articolul din regulament, 166, care spune în felul următor: preşedintele Senatului stabileşte data dezbaterii moţiunii simple, care nu poate depăşi 6 zile de la data depunerii acesteia, înştiinţând guvernul asupra datei stabilite.

Astăzi (15 aprilie - n.r.) sunt mai bine de două săptămâni de la momentul depunerii de către PNL a moţiunii simple pe justiţie, intitulată 'Justiţia, victimă sigură în mâinile lui Tudorel Toader ', însă nu sunt doar două săptămâni de la depunere, vor mai fi încă două săptămâni, sau, cel puţin încă două săptămâni până vom avea ocazia să o dezbatem. Primul plen pe care Senatul României îl va avea este data de 6 mai. De astăzi, până pe data de 6 mai, cu excepţia zilei de astăzi, Senatul României, graţie unei decizii pe care majoritatea PSD-ALDE a luat-o, nu va mai avea activitate decât în comisii, nu va mai avea activitate în plen", a declarat Alina Gorghiu, luni, la finalul Biroului Permanent al Senatului, potrivit Agerpres.

Senatorul liberal a adăugat că este vorba de "un abuz fără precedent ca o majoritate parlamentară, în ciuda unor dispoziţii constituţionale, în ciuda unor dispoziţii regulamentare, să nu dezbată (...) o moţiune simplă".

"Moţiunile simple sunt pârghii pe care le Constituţia le prevede la îndemâna Opoziţiei pentru a dezbate o situaţie la ordinea zilei într-un domeniu de activitate. Justiţia are probleme care trebuie dezbătute, motiv pentru care am îndrăznit să depunem această moţiune simplă pe justiţie. Din păcate, Opoziţia este martorul unui şantaj reciproc între PSD-ALDE şi Tudorel Toader. (...) Este clar o problemă de calibrare, repet, a şantajului dintre Tudorel Toader şi PSD-ALDE, care din păcate duce la un abuz fără precedent al majorităţii PSD-ALDE în Senatul României. (...) Opoziţia este lipsită de acest instrument astăzi, nu ştiu foarte multe cazuri de amânare sine die a unei moţiuni simple, pentru că nu am garanţia că data de 6 mai va mai fi o dată la care moţiunea pe justiţie se va discuta şi le cer pe această cale să lămurească o problemă care a inflamat sistemul judiciar", a spus Gorghiu.

Ea a afirmat că demisia lui Tudorel Toader "este o necesitate care nu poate fi amânată încă 2-3 săptămâni doar din pricina faptului că nu s-au hotărât cum să-l schimbe fără să fie afectaţi în campania electorală".

"Un lucru este cert, noi vrem să-l schimbăm pe ministrul Tudorel Toader, însă dacă majoritatea parlamentară nu ne oferă posibilitatea unei dezbateri reale în Parlamentul României pe acest subiect, îi cer în mod public lui Tudorel Toader demisia", a declarat Gorghiu.

Senatorul liberal a adăugat că din cauza lui Toader este "un blocaj fără precedent în sistemul judiciar".

Întrebată ce decizie s-a luat, practic, în Biroul Permanent al Senatului pe tema moţiunii simple pe justiţie, ea a răspuns: "Să se amâne şi să se discute la Comitetul liderilor. (...) Comitetul liderilor a decis data de 6 mai, de principiu, pentru dezbaterea moţiunii simple pe justiţie".

"Propunerea, dacă nu mă înşel, a venit de la vicepreşedintele Claudiu Manda, dar e mai puţin important cine a făcut propunerea, cert este că majoritatea parlamentară PSD-ALDE a susţinut-o şi nu a simţit nevoia să motiveze această amânare”, a completat Gorghiu.

