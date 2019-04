Tudorel Toader, despre moțiunea la adresa sa: "Nu mă cuprind emoţiile"

Pro TV

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că nu are emoţii cu privire la moţiunea simplă la adresa sa, care urmează să fie dezbătută şi votată luni în Senat.

"Orice zi este importantă, orice zi are şi părţi plăcute şi părţi mai puţin plăcute. Eu nu-mi pun problema, pentru că dânşii au deplina libertate să se exprime prin vot, eu am deplina obligaţie să-mi îndeplinesc misiunea de ministru, cât sunt ministru. În rest, nu mă cuprind emoţiile pentru că, realmente, nu am de ce", a declarat Tudorel Toader, luni, la Senat.

Întrebat dacă are semnale că senatorii PSD ar putea vota pentru susţinerea moţiunii, ministrul a răspuns: "Nu, nu am semnale, practic, nici nu am fost preocupat de a recepta astfel de semnale", informează Agerpres.

"În weekend am fost la Iaşi, în weekend mi-am ţinut orele la facultate. Acum sunt cu un grup de studenţi de la Facultatea de Drept, evident. I-a primit domnul preşedinte Tăriceanu, le-a spus câteva cuvinte, dat fiind că domnia sa este ocupat, vine prim-ministrul din Georgia, am înţeles, şi din Vietnam, nu ştiu dacă nu, după aceea. Mă duc acum să vadă, mă rog, un tur de orizont al Palatului Parlamentului, după aceea ne aşteaptă la Curtea Constituţională domnul preşedinte Dorneanu, am fost la minister, ne ducem la agentul guvernamental, la Institutul Diplomatic, la Avocatul Poporului", a spus Toader.

Fiind întrebat dacă a discutat cu preşedintele ALDE despre moţiunea simplă de la Senat, Toader a spus: "Eu cred că eraţi aici, am stat câteva minute cu studenţii, nu era loc de moţiune".

Despre varianta de a face un pas în spate de la conducerea MJ, având în vedere că preşedintele PSD şi-a exprimat nemulţumirea la adresa sa, Toader a răspuns ironic, făcând doi paşi înapoi: "Uitaţi, îl fac, am făcut doi".

"Orice variantă este posibilă. Eu v-am spus şi că, repet, fără ca să deduceţi altceva, faptul că voi rămâne în minister şi că-mi voi îndeplini obligaţiile până în momentul în care în Monitorul Oficial apare cu nume şi prenume un alt ministru. În momentul acela îl aştept la minister, în momentul acela predau documentele pe bază de proces-verbal, dau sigiliul ministerului şi la gară", a completat Toader, întrebat despre despre varianta demisiei.

El a menţionat că nu a discutat cu premierul despre situaţia sa în ultima perioadă, având în vedere agenda încărcată. "Ba a fost plecată doamna prim-ministru, ba am fost plecat eu şi apoi chiar nici nu-i bine să discut, să nu spuneţi dumneavoastră că am influenţat sau încercat să influenţez o astfel de decizie", a spus Toader.

Moţiunea simplă "Justiţia, victimă sigură în mâinile lui Toader", iniţiată de PNL şi USR, urmează să fie dezbătută şi votată luni în plenul Senatului, potrivit site-ului acestui for legislativ.

