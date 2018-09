Gabriela Firea: „Am informații certe că Liviu Dragnea mă spionează”

Agerpres

Vicepreședintele PSD și primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri seara că șeful social-democraților, Liviu Dragnea, „o spionează”.

Cele mai importante declarații făcute de Gabriela Firea, miercuri seara:

„În ultimele zile, m-am eliberat de posibilele regrete. Imediat după intervenția de la CEx de la Neptun, unde am hotărât să spun ceea ce se întâmplă, am plecat de acolo cu regretul că poate am supărat pe cineva. Acum nu mai am acele regrete. M-aș fi așteptat ca dl. Dragnea să mă caute, să mă invite la o discuție. Am avut o discuție foarte mică înainte de Comitetul Executiv, în care nu mi-a dat speranța că ar dori să schimbe lucrurile. A fost un „dialog al surzilor.” Mă așteptam să discutăm, dar nu s-a întâmplat până în ziua de azi. Continuă să facă ceea ce public detestă. Am informații certe că mă spionează. Îmi urmărește activitatea, urmărește chiar clădirea Primăriei. Sunt oameni care au fost la mine în aceste zile și care ulterior au fost sunați chiar de dumnealui sau de colegi foarte apropiați, să fie întrebați de ce au fost la mine, dacă punem ceva la cale. Nu conspiram politic. Unii sunt colegi de partid, alții sunt oameni care au legătură cu partidul și cu el, dar nu sunt membri. Mi s-a părut șocant, în loc să discutăm, să analizăm, cum a spus presei, s-a gândit să ne comportăm exact ca cei pe care oficial îi detestă”, a spus Firea la România Tv.

„Nu înțeleg de unde a recurs la această metodă de a pune oameni să mă urmărească, să mă supravegheze. Mă întreb: o fi tot de la doamna Dan? Nu știu dacă sunt structuri de stat sau private.”

„Debutul nostru nu a fost unul foarte frumos. După plecarea domnului Ponta de la partid, am început să construim. Relația era una tensionată, nu eram printre favoriți, dar a observat că sunt un om harnic, corect, de echipă, de partid. Îmi este greu să explic de ce din prima zi, când am ajuns primar, i-a crezut pe cei care i-au insuflat că pot fi un pericol pentru domnia sa, pentru că aș pretinde să fiu președintele partidului sau/și candidatul la prezidențiale. Nu îmi doream acest lucru și nu-mi doresc nici acum. L-am asigurat. Este păcat că nu mai este încredere. O permanentă suspiciune, o permanentă bănuială.”

„Am vrut să construiesc o relație bună, m-am străduit, am închis ochii și regret. Cred că am răspuns doi ani pentru acceptul acestei candidaturi (n.r – la Primăria Capitalei). În față mi se zâmbește, sunt strânsă la piept, încurajată, bătută pe umăr, dar după ce ies din sală – sunt colegi care mi-au spus – că dl. Dragnea le-a zis: „Dar tu crezi că am vorbit serios?” Dacă Gabi Firea va face proiecte mari în Capitală, va avea pretenții foarte mari: va dori să preia partidul, va dori să fie candidatul nostru la prezidențiale, ceea ce eu nu pot să accept. Mă dor aceste lucruri, pentru că am clarificat ambele aspecte. Am răspuns nu la ambele.

Când a început tensiunea? Anul trecut, când bugetul național nu se închidea și cineva i-a spus dl. Dragnea să taie bugetul primăriei Municipiului București. I-am dat mai multe mesaje, i-am zis că nu merităm să fim asupriți de Guvern.”



