Firea, mesaj pentru Dragnea: ”Nu mă impresionează. Cunosc aceste tactici de intimidare”

Agerpres

Vicepreședintele PSD Gabriela Firea i-a transmis marți șefului ei pe linie de partid, Liviu Dragnea, că nu o impresionează și că ea cunoaște ”aceste tactici de intimidare”.

Aflată la Parchetul General, unde a a fost audiată în dosarul privind protestele din 10 august, primarul general al Capitalei i-a transmis lui Dragnea, prin intermediul jurnaliștilor, că nu se lasă impresionată de minciunile care s-ar fi spus despre ea în ultimele zile.

Gabriela Firea: ”Eu atrag atenția că pe mine nu mă impresionează acele lucruri care s-au dat și ieri și probabil se vor da în zilele următoare. Minciuni prin diverse site-uri și pe diverse căi, chiar nu mă impresionează.

Cunosc aceste tactici de intimidare, să spunem, a celor care îndrăznesc să spună ceva. Și chiar știind că ceea ce am spus este adevărat și am fost plină de argumente în fiecare zi, mă aștept să înceteze și să pună capăt acestor atacuri nedemne, repet, care la suprafață sunt oarecum voalate, cu exprimări îngrijite, dar în subteran se duce un război nu tocmai curat și acesta nu este lansat de mine.”

Reporter: Acesta este un mesaj pentru domnul Dragnea, ceea ce ați spus?

Gabriela Firea: ”Exact. Mulțumesc.”

Primarul Bucureștiului a mai afirmat că nu se aşteaptă să-i fie retras sprijinul politic de către PSD.

"Sprijinul de la guvernare nu prea a fost şi deci nu prea au ce să-mi retragă. Sprijinul politic ar trebui să fie propus de cineva şi aprobat de colegi. Eu nu cred că se va ajunge până într-acolo", a răspuns Gabriela Firea, la ieşirea de la Parchetul General, întrebată dacă se aşteaptă să i se retragă sprijinul de către PSD.

Aceasta a arătat că, dacă despre ea se poate spune că i s-a alăturat preşedintelui Iohannis, înseamnă că "în România domneşte manipularea".

"Rămân membru al PSD, nu mă dezic de această formaţiune politică, mă alătur nu adversarilor noştri, ci colegilor mei care înţeleg că lucrurile nu au luat-o totuşi pe făgaşul corect şi bun în partid. Şi dorim, dacă se va putea, să contribuim la mai binele acestei formaţiuni politice, pentru că avem o răspundere faţă de toţi românii. Şi nu ne mai putem permite nici să închidem ochii, nici să mai permanentizăm ce se întâmplă acum şi nici să acceptăm această manipulare - că dacă cineva îndrăzneşte să facă vreo afirmaţie sau să ridice vreun subiect este imediat catalogat - că a fost racolat de servicii secrete, că a fost racolat de adversari, că a fost racolat de Iohannis.

Dacă despre mine se poate spune aşa ceva înseamnă că în România domneşte manipularea. Eram la Bacalaureat la Revoluţie, nu am fost membră a PCR, nu am fost membră a niciunei structuri de securitate şi nici nu voi fi. Nu sunt nici 'acoperit', nici 'descoperit' şi nimeni nu crede aceste lucruri care se spun direct sau indirect pe surse pe anumite site-uri manipulatoare. Aşa că, până la urmă, cred că adevărul va învinge, chiar dacă îmi este greu acum şi îmi este foarte greu, dar sunt convinsă că după aceasta furtună va răsări şi soarele", a arătat edilul Capitalei.

Gabriela Firea a reafirmat că nu va candida "sub nicio formă" la alegerile prezidenţiale.

"Chiar vreau să-mi duc la bun sfârşit toate proiectele la Primăria Capitalei, chiar îmi pare rău că, din nefericire, am fost boicotată din prima zi la marile proiecte ale Capitalei şi lăsată să rezolv doar probleme medii şi mici. (...) Probleme ca fuziunea ELCEN-RADET, probleme ca transferarea centurii Capitalei şi a Metroului către Primărie nu sunt (...) un moft al Gabrielei Firea, ci ele trebuie să se întâmple de îndată şi de urgenţă. Şi sunt de doi ani de zile primar, de un an şi jumătate Guvernul este format din colegi de-ai mei şi lucrurile trenează. Şi nu ştiu, am aşa un sentiment că parcă nu ştiu ce aşteptăm", a menţionat primarul general.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer