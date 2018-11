Gabriela Firea: În partid, Liviu Dragnea a spus că vrea să candideze la Preşedinţie

Inquam

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune că nu crede în sinceritatea lui Liviu Dragnea atunci când liderul PSD afirmă că ar fi dispus să-l susţină pe Călin Popescu Tăriceanu la alegerile prezidenţiale.

Primarul Capitalei a mai spus că Dragnea doreşte să fie candidatul social-democraţilor pentru Preşedinţia României. Firea mai susţine că lui Liviu Dragnea îi sunt prezentate rezultate modificate ale sondajelor de opinie deoarece nu stă bine în cercetările sociologice, relatează news.ro.

Gabriela Firea a declarat sâmbătă seara, la RTV, că Liviu Dragnea a suferit că nu a putut fi premier şi că după alegerile parlamentare de acum doi ani a început practic campania pentru prezidenţiale.

“A suferit enorm că nu a putut să fie prim-ministru, şi-a dorit foarte mult şi, politic vorbind, prin faptul că PSD a câştigat alegerile şi alături de ALDE a realizat coaliţia majoritară în Parlament şi a dat Guvernul, normal, dacă nu ar fi existat acele probleme juridice, ar fi trebuit să fie prim-ministru. Şi de la acel moment, practic neputând să fie prim-ministru, oricum cred că nu ar fi fost acceptat nici de preşedintele actual al ţării, a început un soi de campanie de dezbinare în partid şi de denigrare pentru că următoarea sa poziţie pe care o viza, neputând fi prim-ministru, era aceea de preşedinte al ţării. Şi a început practic campania electorală imediat după campania electorală imediat după alegerile parlamentare”, a spus primarul Capitalei.

Firea a precizat că, deşi în public Dragnea afirma că nu este interesat de această funcţie, colegilor de partid le prezenta care este parcursul politic pe care şi l-a creionat.

“În cercuri mai restrânse spunea: eu vreau să candidez şi voi candida cu sprijinul partidului, chiar dacă în public afirma că nu este interesat sau că nu s-a decis şi că va veni momentul când va spune ş.a.m.d., anumite eschive în declaraţiile publice. Dar nouă ne spunea foarte clar care este traseul, care este parcursul politic creionat de domnia sa”, a explicat Gabriela Firea, care a precizat că Liviu Dragnea considera inamic orice coleg care ar fi putut fi luat în discuţie pentru o candidatură la alegerile prezidenţiale.

Primarul Bucureştiului nu crede în sinceritatea lui Liviu Dragnea când spune că l-ar susţine pe Călin Popescu Tăriceanu la prezidenţiale.

“Nu cred în sinceritatea domnului Dragnea atunci când afirmă că la o adică ar fi dispus să-l susţină pe domnul Tăriceanu la prezidenţiale. Sub nicio formă nu este adevărat şi eu ştiu din interior, am participat şi eu la astfel de discuţii în care se spunea foarte clar, nu are cum un partid atât de mare să-l aibă candidat pe domnul Tăriceanu”, a mai declarat Firea.

Ea a avertizat că modul în care cele 20 de milioane de euro pe care partidul le primeşte de la stat sunt cheltuiţi va fi controlat, pentru că aceşti bani nu pot fi cheltuiţi pe alte lucruri care nu sunt eligibile. “Tot timpul se realizează sondaje şi domnul Dragnea din cele 20 de milioane de euro pe care le primeşte partidul de la stat, subliniez sunt bani publici, care vor fi controlaţi. Avertizez pe această cale pe cei care cred că acele sume pe care le primesc partidele de la guvern, deci de la bugetul statului sunt bani pe care pot ei să-i cheltuie pe lucruri care nu se încadrează a fi eligibile şi nu vreau să spun mai mult de atât. Ştiu mai multe, dar nu este treaba mea, vor deconta fiecare leu cheltuit altfel decât este legal”, a afirmat primarul.

Gabriela Firea a explicat că din acele fonduri se fac şi sondaje de opinie, iar acest lucru este corect, spunând însă că lui Liviu Dragnea îi sunt prezentate rezultate modificate ale sondajelor de opinie deoarece nu stă bine în cercetările sociologice.

“A fost recent un sondaj realizat în care pe primul loc la încrederea publicului din România, nu din Bucureşti, eram eu, pe locul doi, domnul Iohannis, pe locul trei, domnul Tăriceanu. Mai erau câteva persoane şi mult mai jos domnul Dragnea. Colegul nostru de partid, care ştie ce caracter are domnul Dragnea, suspicios şi supărăcios, a spus nu pot să mă duc în faţa domnului preşedinte cu aşa ceva şi a modificat în calculator. Pe mine m-au scos de tot, l-au lăsat pe primul loc pe domnul Iohannis, pe locul doi l-au urcat pe domnul Dragnea, deşi nu era adevărat, l-au coborât pe domnul Tăriceanu ş.a.m.d.”, a povestit Gabriela Firea.

