Florin Cîțu, ministru interimar al Sănătății. „Rămâne o prioritate să asigurăm cele 1.600 de paturi ATI”

Premierul Florin Cîțu a fost desemnat de către președintele Klaus Iohannis pentru funcția de ministru interimar al Sănătății.

Florin Cîțu a susținut declarații de presă la Palatul Victoria, după ce a fost numit în funcție. El a precizat că l-a propus pentru funcția de interimar la Sănătate pe Dan Barna, însă liderul USR a refuzat.

„Odată cu propunerea de revocare din funcţia de ministru a lui Vlad Voiculescu am trimis domnului preşedinte şi propunerea de numire a domnului Dan Barna în funcţia de ministru interimar al Sănătăţii. Având în vedere refuzul domnului Dan Barna de a îşi asuma această responsabilitate în acest moment, am înaintat o nouă propunere în persoana mea, propunere care a fost acceptată de către domnul preşedinte. Astfel, o să preiau interimatul Ministerului Sănătăţii până când colegii noştri de coaliţie vor numi un ministru care să preia aceste atribuţii. În acest sens am avut deja o întâlnire cu o parte din conducerea Ministerului Sănătăţii, iar mâine o să am o întâlnire online una cu toţi directorii DSP şi cu toţi directorii spitalelor COVID. În continuare rămâne o prioritate pentru noi, în această perioadă dificilă, să asigurăm cele 1.600 de paturi pentru terapie intensivă şi în acelaşi timp să gestionăm această perioadă dificilă. Tot mâine vom avea şedinţă de Guvern pentru că sunt mai multe acte normative importante pentru toţi românii care trebuiesc adoptate. O parte dintre ele care vin de la Ministerul Sănătăţii, altele acte normative care nu suportă amânare”, a declarat Florin Cîțu.

"Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 aprilie 2021, decretul de desemnare a domnului Florin-Vasile Cîţu, prim-ministru, ca ministru al sănătății, interimar", anunţă Administraţia Prezidenţială.

Premierul Florin Cîţu a trimis la Cotroceni miercuri documentele privind revocarea lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii. La scurt timp, şeful statului a semnat decretul de revocare a acestuia. Şeful Guvernului îi propusese vicepremierului Dan Barna să preia interimar portofoliul.

În schimb, Dan Barna a afirmat că şi desemnarea sa ca interimar la Ministerul Sănătăţii este tot o decizie unilaterală.

„Este o altă decizie unilaterală luată fără consultarea USR-PLUS, fără consultarea mea şi e o decizie care confirmă din nou imaturitatea şi lipsa de înţelepciune politică. Am discutat cu preşedintele şi vom găsi o soluţie. Demisia din această dimineaţă nu se bazează pe nicio evaluare. Nu există nicio evaluare a ministrului Vlad Voiculescu. O coaliţie de guvernare nu poate să funcţioneze decât dacă există respect”, a explicat Barna.

Liderul USR a adăugat că premierul Florin Cîţu nu mai are susţinerea USR-PLUS. El a cerut o întâlnire de urgenţă a coaliţiei de guvernare miercuri sau joi pentru a avea un dialog responsabil cu Ludovic Orban şi Kelemen Hunor pentru retragerea încrederii lui Florin Cîţu.