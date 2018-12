Fiul unui primar PSD din Teleorman s-a înscris în partidul lui Cioloş. Reacția tatălui

Fiul primarului PSD al oraşului Roşiorii de Vede s-a înscris în Partidul PLUS, al lui Dacian Cioloş.

Iulian Cârciumaru, fiul primarului Valerică Cârciumaru, se declară, într-un interviu pentru liberinteleorman.ro, citat de news.ro, o persoană foarte exigentă cu oamenii din jurul său, atât pe plan profesional, dar şi personal.

Întrebat de ce a optat pentru Plus, şi nu pentru Stânga, unde i-ar fi fost mult mai uşor să se afirme, el a răspuns: "În primul rând, motivaţia mea politică nu are nicio legătură cu niciun fel de afirmare personală. Nu am ambiţii politice, nu urmăresc nicio poziţie politică în interes personal. Tot ce vreau este să dau o mână de ajutor pentru a schimba situaţia dezastruoasă în care se află guvernarea ţării. Pragmatic vorbind, primul pas este să ne organizăm şi în Teleorman pentru a ne prezenta cât mai bine în alegeri, ca o alternativă viabilă la actuala clasă politică. În al doilea rând, dacă “afirmare spre stânga” înseamnă vreun soi de carieră în PSD, sper că întrebarea este doar o glumă. Ştim foarte bine care ar fi “calităţile” necesare pentru afirmarea în PSD-ul de azi. E suficient să te uiţi la modul cum este condus partidul ca să înţelegi cine se afirmă acolo. Slugărnicia şi oportunismul meschin nu mă caracterizează. Dacă “afirmare spre stânga” are o conotaţie generică şi se bazează pe presupunerea că aş avea o înclinaţie de stânga, nu e tocmai corect".

În ceea ce priveşte modul în care a împăcat convingerile familiei, în special pe ale tatălui său, cu lupta împotriva unei mentalităţi politice învechite şi păguboase, răspunsul lui Iulian Cârciumaru a fost: "Nu le-am împăcat. Convingerile politice sunt aproape imposibil de împăcat".

În opinia sa, actuala guvernare este "complet ineptă, ruptă de realităţile economice şi sociale, cu măsuri nefundamentate prin studii de impact, cu politicieni cu probleme penale sau analfabeţi funcţional care iniţiază şi schimbă legi, cu nişte glume de miniştri, cu trei guverne într-un an de zile, dintre care unul schimbat prin moţiune de cenzură de propriul partid'.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer