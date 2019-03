Eugen Teodorovici explică de ce i-a strigat "Chiparosule" senatorului Florin Cîţu

Agerpres

Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, susţine că ieşirea sa la adresa senatorului liberal Florin Cîţu a avut loc în contextul în care la dezbatere se spuneau "nu doar minciuni", ci se făceau acuzaţii grave, "total nejustificate".

Teodorovici a precizat, într-o emisiune televizată, că este genul de om care spune ce are de spus şi îşi asumă afirmaţiile, dar putea să folosească "ceva, anumite ghilimele", în exprimarea sa ca să poată înţelege exact ce a vrut să spună, informează News.ro.

Întrebat dacă răspunsul la aceste acuzaţii cu apelative precum "urât şi prost" este cel mai adecvat, Teodorovici a răspuns: "Nu, categoric, puteam să folosesc ceva, anumite ghilimele, în exprimarea mea ca să poată înţelege exact ce am vrut să spun".

"Eu sunt genul de om care totuşi îmi asum ceea ce spun şi care nu vreau să mă dau aşa, să mă ascund după funcţie, poziţie, când am de spus ceva, să ştiţi că spun, sunt responsabil de funcţia pe care o ocup, şi nu fac excese şi nu încalc nici legal, nu înseamnă că ce am spus sau felul în care am acţionat... Nu spun asta pentru a-mi justifica mie ieşirea mea, dar sunt convins că şi dumneavoastră aveţi astfel de trăiri, dar nu vă manifestaţi", a spus Eugen Teodorovici.

El a precizat că şi-ar fi dorit ca o problemă importantă precum bugetul ţării în Parlament "să se discute strict pe un astfel de subiect".

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici l-a insultat miercuri, la dezbaterea bugetului pe 2019 în Comisiile de buget-finanţe, pe sentorul liberal Florin Cîţu.

În timp ce senatorul PNL Florin Cîţu depunea un amendament, ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici le-a cerut colegilor săi să respingă acest amendament şi a lansat la adresa lui Cîţu mai multe afirmaţii ironice.

"Eşti frumos! Chiparosule! După ce că eşti urât, mai eşti şi prost. Ai auzit? Cîţule, după ce că eşti urât, eşti şi prost!”, i-a strigat Teodorovici.

Întrebat de jurnalişti de ce a folosit aceste apelative, Teodorovici a susţinut că nu a spus nimic urât: ”Am spus ceva urât? Am zis frumosule, chiparosule. Vedeţi ce înseamnă chiparos”.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer