Teodorovici, reacţie la lista paradisurilor fiscale. De ce a împărţit palincă la şedinţă

Agerpres

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a comentat miercuri informaţiile conform cărora ar fi dorit amânarea votului în reuniunea ECOFIN privind lista pradisurilor fiscale.

Întrebat în legătură cu informaţia apărută în media conform căreia, la reuniunea ECOFIN de la Bruxelles, ar fi refuzat să voteze "lista neagră a paradisurilor fiscale" şi ar fi cerut o amânare până în mai, Teodorovici a răspuns: "De unde ştiţi? Luaţi-vă după ce spun eu şi mai puţin după ce spun alţii. S-a votat ieri lista".

"Veţi avea din partea mea un răspuns complet pe data de 7 iunie. Cine înţelege o să facă legătura şi cu acea dată, când voi explica şi care este logica unui ministru care coordonează întreg Consiliul de Miniştri, în speţă ministrul de Finanţe din România, care a fost logica discuţiilor din acest Consiliu vizavi de această listă cu aceste state care nu respectă acest regim fiscal", a adăugat Eugen Teodorovici.

El a precizat că Ministerul de Finanţe nu poate avea decât poziţia preşedinţiei (Consiliului UE - n.r.).

"Nu pot eu să îmi exprim poziţia mea. Asta este cutuma la nivel european. Discuţiile au fost în acest Consiliu. Au avut statele membre, unele dintre ele, anumite puncte de vedere, Italia şi le-a exprimat, Estonia şi alte state. În final, contează că lista s-a aprobat. Eu am spus la începutul şedinţei colegilor de la presa din Bruxelles că vom vedea dacă se va aproba această listă având anumite elemente la dispoziţia mea şi, aşa cum vă spuneam, pe 7 (iunie - n.r.) o să aveţi şi logica acestui demers", a spus el.

Citește și Deputații din opoziție au depus o moțiune simplă împotriva ministrului Eugen Teodorovici

De asemenea, întrebat cum a votat în reuniunea ECOFIN, Teodorovici a precizat: "Nu există să se voteze altfel. Dacă s-a votat, a fost unanimitate, altfel lista nu se aproba".

"Vizavi de cei care insinuează în declaraţii pot să vă spun că sunt cei care trădează acest neam, şi Rareş Bogdan, cei care nu doresc decât răul acestei ţări", a susţinut Teodorovici.

În legătură cu faptul că această informaţie a apărut din surse externe şi nu din România, Teodorovici a răspuns: "Cum au fost verificate? Dacă vă spun că am pe surse că domnul Mureşan, cel de la PE, este suspectat de colaborare cu anumite servicii care nu sunt pro-europene, mă credeţi sau nu? Eu v-am spus, se aude la Bruxelles această informaţie. Acum, nu stau nici s-o verific, nici s-o comentez".

Eugen Teodorovici a explicat şi fotografiile în care apare la reuniunea ECOFIN împărţind pălincă.

"Ieri, au fost pe agendă două directive legate de acciza pe alcool. Interesul nostru ca ţară este foarte important. A fost o mostră adusă de partea română pentru miniştrii de Finanţe pentru a putea testa chiar subiectul discuţiei din ECOFIN. Cu palinca - şi colegul bulgar a spus că ei produc rachiu, asemănător cu ce avem noi", a afirmat Teodorovici.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer