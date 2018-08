Ecaterina Andronescu, atacată de membrii PSD după ce i-a cerut demisia lui Dragnea. Aluzii despre Soros

Inquam Photos / Alexandru Busca

Fostul ministru al Educaţiei Liviu Pop susţine că este ridicol faptul că senatoarea PSD Ecaterina Andronescu avertizează în legătură cu dezastrul din ţară şi din partid.

Totodată, Pop se întreabă dacă guvernul trebuie înlocuit pentru că aşa vor “soroşiştii şi exponenţii sistemului ocult de putere”. La rândul său, primarul sectorului 5, Daniel Florea, lider al organizaţiei de sector a PSD, se declară "profund mâhnit şi revoltat" că Ecaterina Andronescu a ajuns "o portavoce a adversarilor politici" ai PSD şi spune că nu înţelege cum aceasta îl atacă pe liderul PSD, Liviu Dragnea, exact în modalitatea descrisă luni seară de Klaus Iohannis. El îi transmite Ecaterinei Andronescu, fost vicepreşedinte PSD, fost preşedinte PSD Bucureşti, fost ministru PSD şi fost numărul unu pe lista senatorilor PSD Bucureşti, că astăzi a demonstrat de ce este "un fost".

Liviu Pop, către Ecaterina Andronescu: Ce motive reale sunt pentru ca acest guvern performant să fie înlocuit? Pentru că aşa vor soroşiştii şi exponenţii sistemului ocult de putere?

“E ridicol cum doamna Andronescu avertizează asupra unui aşa-zis dezastru pentru ţară şi partid tocmai în ziua în care Eurostat a anunţat public că România are cea mai mare creştere economică trimestrială ( +1,4% creştere PIB trim 2 vs trim 1 2018) din Europa”, spune Liviu Pop într-o postare pe Facebook.

El mai susţine că e absurd că senatoarea PSD solicită înlocuirea guvernului care a adus, printre altele, o creştere de 14% a salariului mediu brut şi care a înfiinţat aproape 90.000 de locuri de muncă.

“E de asemenea absurd că solicită înlocuirea unui guvern care a adus o creştere de 14% a salariului mediu în prima jumătate a acestui an, a determinat înfiinţarea a aproape 90 000 de noi locuri de muncă, a adus şomajul la cea mai scăzută cotă istorică şi a determinat investiţii străine directe cu 30% mai mari decât anul trecut – 2,19 vs 1,69 miliarde de euro”, a mai scris el.

De asemenea, acesta se întreabă dacă dezastrul despre care vorbeşte Ecaterina Andornescu este în creşterea pensiilor, a puterii de cumpărare ori în apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

“Unde e dezastrul? În creşterea pensiilor ? A puterii de cumpărare ? A dezvoltării susţinute a producţiei industriale? Ori în apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, a asigurării unei reale independenţe a Justiţiei prin reformare profundă a legilor aplicabile?”, s-a mai întrebat fostul ministru.

În final, Liviu Pop se întreabă dacă trebuie înlocuit acest guvern pentru că aşa vor “soroşiştii şi exponenţii sistemului ocult de putere”.

“Ce motive reale sunt pentru ca acest guvern performant să fie înlocuit? Pentru că aşa vor soroşiştii şi exponenţii sistemului ocult de putere, incapabili să obţină legitimitatea şi încrederea românilor prin vot democratic?”, a conchis Liviu Pop.

Daniel Florea, către Ecaterina Andronescu: Astăzi aţi demonstrat de ce sunteţi un fost. Sunt profund mâhnit şi revoltat că aţi ajuns azi o portavoce a adversarilor noştri politici

Într-un mesaj adresat Ecaterinei Andronescu, fost vicepreşedinte PSD, fost preşedinte PSD Bucureşti, fost ministru PSD şi fost numărul unu pe lista senatorilor PSD Bucureşti, Daniel Florea îi transmite acesteia că astăzi a demonstrat de ce este "un fost" şi că acum, când nu mai are susţinere în partid, "strugurii sunt acri". Florea se declară profund mâhnit şi revoltat că Ecaterina Andronescu a ajuns azi "o portavoce" a adversarilor politici ai PSD.

"Aţi avut toată susţinerea partidului pentru funcţiile publice numeroase pe care le-aţi ocupat. Sigur sunt mulţi profesori universitari care şi-ar fi dorit şi ar fi meritat şansa pe care dvs. aţi avut-o în repetate rânduri. Acum, când din motive pe care şi dvs. le ştiţi foarte bine, nu mai aveţi această susţinere, strugurii sunt acri. Sunt profund mâhnit şi revoltat că aţi ajuns azi o portavoce a adversarilor noştri politici şi că negăti realităţi economice şi sociale evidente care se datorează exclusiv guvernării PSD: creşterea pensiilor, creşterea cu 14% a salariului mediu în prima jumătate a acestui an, înfiinţarea a aproape 90.000 de noi locuri de muncă, reducerea şomajului la cea mai scăzută cotă istorică, cea mai mare creştere economică trimestriala din Europa. Nu înţeleg cum de atacaţi Preşedintele Partidului exact în modalitatea descrisă ieri seară în discursul domnului Klaus Iohannis", îi transmite primarul sectorului 5 senatorului PSD Ecaterina Andronescu.

El spune că crede cu tărie că legitimitatea guvernării este dată numai de votul cetăţenilor, democratic exprimat, şi că guvernarea nu se câştiga prin atacuri mediatice care să încurajeze manifestări anarhice. Florea mai susţine că, sub conducere lui Liviu Dragnea, PSD a obţinut cele mai bune rezultate din istoria sa şi "va continua să ofere României cadrul legislativ, economic, social şi moral pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiecărui cetăţean în parte şi pentru toţi românii".

"Preşedintele PSD este singurul lider ales de toţi membrii de partid, cu o majoritate covârşitoare, expresie a maturităţii şi forţei partidului nostru, care a rămas strâns unit pentru a face faţă provocărilor unor pseudo-politicieni susţinuţi, de multe ori ocult, de forţe care nu au nimic în comun cu interesul real al României. Românii au înţeles asta şi, sub conducerea preşedintelui Liviu Dragnea, PSD a obţinut cele mai bune rezultate din istoria sa. Şi va continua să ofere ţării noastre cadrul legislativ, economic, social şi moral pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiecărui cetăţean în parte şi pentru toţi românii, fie că trăiesc înăuntrul sau în afară graniţelor ţării mamă", încheie Daniel Florea.

Liderul PSD Arad: Atitudinea doamnei Andronescu nu este una demnă, mai ales că a avut atâtea mandate de ministru atribuite de partid

Liderul judeţean al PSD Arad, deputatul Dorel Căprar, o critică pe Ecaterina Andronescu pentru afirmaţiile făcute în scrisoarea publicată marţi, arătând că are o atitudine care "nu este una demnă a unui membru de partid, mai ales că distinsa doamnă a avut atâtea mandate de ministru" care au fost atribuite de PSD. Căprar se întreabă dacă Andronescu ar fi făcut astfel de afirmaţii dacă făcea parte din Executiv, arătând că întrebarea sa este retorică, dar că atât el, cât şi colegii "militanţi adevăraţi" din PSD ar vrea să audă răspunsul.

Deputatul Dorel Căprar, preşedinte al PSD Arad, a declarat pentru News.ro, în urma scrisorii intitulate "SOS PSD" publicată de Ecaterina Andronescu, că atitudinea acesteia "nu este una demnă a unui membru de partid, mai ales că distinsa doamnă a avut atâtea mandate de ministru, şi acestea au fost atribuite de partid".

"Nu pot să spun că doamna Andronescu nu şi-a făcut datoria pentru partid, dar atitudinea dânsei din ultima perioadă, şi mai ales prin această scrisoare, mi se pare nedemnă pentru personalitatea dânsei. Consider că ceea ce a făcut şi ceea ce urmăreşte prin această scrisoare nu este pentru binele României. Eu ştiu că am participat la foarte multe evenimente, întâlniri, activităţi politice cu doamna Andronescu şi totdeauna punea în faţa interesului personal al politicianului interesul cetăţeanului. Ei bine, prin această scrisoare interesul cetăţenilor nu este deloc enunţat", a spus Căprar.

Liderul social-democraţilor arădeni a adăugat că nu i se pare normală cererea ca un guvern "legitim" să fie schimbat.

"Faptul că doamna spune că un guvern legitim trebuie să plece mi se pare absolut anormal. Dacă doamna Andronescu ar fi fost membru în acest guvern, oare mai spunea acest lucru? Consider că este o întrebare retorică, dar poate răspunde doamna, şi nu doar mie, ci tuturor colegilor care am fost şi suntem militanţi adevăraţi şi nu am schimbat niciodată barca, nu am încercat să rupem partidul sau să facem jocurile unor personaje", a încheiat Căprar.

PSD Hunedoara: PSD este un partid mare, cu orgolii pe măsură, iar astfel de evenimente, cum este şi scrisoarea Ecaterinei Andronescu, sunt inevitabile la acest nivel

PSD Hunedoara consideră că nu există niciun motiv pentru schimbări la nivelul conducerii partidului, iar actualul Guvern este performant pentru că este susţinut de un partid care îşi face treaba, iar sub conducerea lui Liviu Dragnea PSD a obţinut cele mai bune rezultate la alegeri. Filiala mai transmite că Ecaterina Andonescu a fost un om de partid şi un om care a susţinut mereu unitatea şi stabilitatea, iar partidul fiind unul mare, "cu orgolii pe măsură", evenimente ca scrisoarea senatoarei sunt "inevitabile".

"PSD are de dus la bun sfârşit un program de guvernare care a promis mai mulţi români în clasa de mijloc. Pentru ca acest lucru să se întâmple este nevoie de unitate şi consecvenţă, acestea fiind în fapt garanţia consolidării unui partid, dar şi garanţia asigurării unui climat stabil pentru România. Ecaterina Andronescu a fost un om de partid, un om care a susţinut mereu unitatea şi stabilitatea. Dar aşa cum ne-am obişnuit, PSD este un partid mare, cu orgolii pe măsură, iar astfel de evenimente, cum este şi scrisoarea doamnei senator, sunt inevitabile la acest nivel. Considerăm că numai împreună putem găsi cele mai bune soluţii şi că în acest moment orice schimbare la nivelul partidului destabilizează guvernarea. O guvernare eficientă, care trebuie lăsată să îşi ducă la bun sfârşit proiectele", a transmis PSD Hunedoara printr-un comunicat de presă.

Organizaţia spune că Guvernul este performant şi nu trebuie uitat faptul că, sub conducerea lui Liviu Dragnea, PSD a obţinut cele mai bune rezultate electorale in istoria recentă a partidului.

"Avem un Guvern performant, tocmai pentru că este susţinut de un partid care îşi face treaba, în baza unui program de guvernare foarte competitiv. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost ales direct de către colegii noştri. Nu trebuie să uităm faptul că, tocmai sub această conducere, a lui Liviu Dragnea, PSD a obţinut cele mai bune rezultate electorale in istoria recentă a partidului", se mai arată în comunicatul de presă.

Filiala a mai transmis că rezultatul de la alegeri a permis PSD să aplice programul cu "performanţe economice remarcabile şi creşteri consistente ale bunăstării generale".

"Un rezultat electoral care ne-a permis să putem pune în aplicare un program de guvernare cu performanţe economice remarcabile şi creşteri consistente ale bunăstării generale. Acest Guvern, susţinut de PSD, sub conducerea lui Liviu Dragnea, a adus o creştere de 14% a salariului mediu în prima jumătate a acestui an, a determinat înfiinţarea a aproape 90 000 de noi locuri de muncă, a adus şomajul la cea mai scăzută cotă istorică şi a determinat investiţii străine directe cu 30% mai mari decât anul trecut – 2,19 vs 1,69 miliarde de euro", se arată în comunicat.

Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu face un apel către conducerea partidului "să nu dea foc ţării şi PSD" şi cere ca Liviu Dragnea să se retragă din funcţia de preşedinte al partidului, iar Guvernul - care "nu reprezintă nivelul şi capacitatea profesioniştilor din partid şi este expresia unei singure persoane " - să fie schimbat. "Să venim în cel mai scurt timp cu un prim-ministru şi un guvern PSD de super profesionişti şi să guvernăm ţara, iar partidul are suficienţi specialişti pentru un asemenea guvern. Pentru binele României şi pentru binele PSD-ului, preşedintele partidului trebuie să facă un pas în spate, să dea dovadă de responsabilitate şi maturitate şi să facă un act de mare curaj şi demnitate politică şi să se retragă din fruntea partidului", spune Andronescu într-o scrisoare intitulată SOS PSD.

