Legea pensiilor. Dragnea susţine că preşedintele Iohannis va pune "piedici"

Inquam Photos / George Calin

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că majoritatea PSD-ALDE vrea să "intre în forţă" cu noua lege a pensiilor în Parlament şi vor fi luate în calcul şi “piedicile pe care le va pune Iohannis sau cei din opoziţie”.

Șeful social-democraților a mai precizat că până la finalul anului 2018 legea trebuie să fie în vigoare. El a mai spus că s-a discutat în cadrul coaliţiei şi este posibil ca la Casa de Pensii să mai fie angajate 1.000 – 1.500 de persoane pentru a putea recalcula pensiile.

"Ieri (miercuri – n.r.) ne-am văzut şi cu domnul Tăriceanu, şi cu doamna Olguţa Vasilescu, cu specialişti de la Casa de Pensii şi ne-am mutat pe forma finală care să fie lansată în dezbatere publică. Am avut o discuţie telefonică şi cu doamna prim-ministru.

Nu a fost nimic nou faţă de ultima variantă pe care o discutasem şi cu dumneaei şi de astăzi este în dezbatere publică (...) şi o să înceapă consultaţiile cu asociaţiile de pensionari, cu sindicatele şi cu toţi cei interesaţi care chiar sunt interesaţi de lege, nu sunt interesaţi doar să o critice, cum am văzut că a făcut cineva fără să o vadă”, a declarat Liviu Dragnea, la postul de televiziune România TV, citat de News.ro.

El a anunţat că vrea să “intre în forţă” cu noua lege a pensiilor în Parlament şi vor fi luate în calcul şi “piedicile pe care le va pune Iohannis sau cei din opoziţie”.

”Eu am spus că vrem să intrăm în forţă cu legea pensiilor în Parlament, pentru că trebuie să luăm în calcul şi piedicile pe care le va pune Iohannis sau cei din opoziţie. Nu a fost o lege bună adoptată de Parlament care să nu fie blocată sau întârziată. Nu există aşa ceva. Luăm în calcul şi asta, nu cred că Iohannis nu va bloca sau îi va pune pe cei de la PNL sau USR, şi atunci noi vrem neapărat ca până la sfârşitul anului această legea să fie în vigoare. (...) Noi trebuie să ne ţinem de calendar”, a mai spus Dragnea.

De asemenea, acesta a anunţat că este posibil ca la Casa de Pensii să mai fie angajate 1.000 – 1.500 de persoane pentru a putea recalcula pensiile.

“Este foarte posibil, s-a discutat ieri, ca la Casa de Pensii să se mai aloce 1.000 – 1.500 de persoane, pentru că este o muncă foarte grea să recalculezi milioane de pensii şi nu vrem ca nimeni să suporte vreo greşeală de calcul sau vreo nedreptate şi tocmai de aia la începutul lui septembrie vrem să intrăm cu legea în Parlament”, a mai explicat liderul social-democraţilor.

Liviu Dragnea a mai precizat că, atunci când s-a decis varianta finală a noii legi a pensiilor, s-a făcut din nou o simulare, astfel încât să fie cuprinse toate categoriile de pensionari, cu excepţia celor care au pensii speciale sau pensii ocupaţionale.

Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică proiectul Legii pensiilor, iar printre noutăţi se află introducerea masterului şi a doctoratului ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare.

Condiţia pentru asimilarea perioadei necontributive este ca stagiul minim de cotizare să fie de 15 ani. Pentru fiecare an de perioadă asimilată se acordă câte 0,25 puncte. Actuala pensie anticipată (nepenalizată) devine pensie pentru limită de vârstă, adică persoanele care au 8 ani peste stagiul complet de cotizare se pot pensiona cu 5 ani înainte de îndeplinirea vârstei de pensionare şi, în acelaşi timp, în acest caz se poate cumula pensia cu salariul.

Femeile care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani şi au născut 3 copii pe care i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani, iar începând cu al patrulea copil se adaugă câte un an în plus. Pensionarii aflaţi deja în plată, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta între pensie şi indemnizaţia socială minimă.

Proiectul prevede că se valorifică toate drepturile de natură salarială pentru care s-au plătit contribuţii: sporuri, acord global, al 13-lea salariu, ore suplimentare, prime, premii şi alte bonusuri. Se va acorda un procent de 10% din oficiu, care va putea fi majorat dacă pensionarul va aduce acte doveditoare din care să rezulte un procent mai mare.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer