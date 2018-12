Dragnea: ”Kovesi conduce şi DNA şi Parchetul General. Sunt abuzuri mai mari acum”

Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat joi că în această perioadă la Direcţia Naţională Anticorupţie s-ar produce abuzuri mai mari decât în perioada în care la conducerea acestei instituţii se afla Laura Codruţa Kovesi.

"Kovesi spunea: 'Noi suntem DNA'. Aceea nu era numai o lozincă. 'Noi suntem DNA' era de fapt conceptul lor, nu numai al DNA, al acestei structuri subterane: 'noi suntem deasupra legii'. Unde e Kovesi acum? La Parchetul General. De acolo conduce şi DNA şi Parchetul General. În continuare are întâlniri cu oameni din DNA, de câteva ori pe săptămână, unde stabilesc lucruri. Lazăr e tot acolo. La Înalta Curte structura e aceeaşi. S-au descoperit foarte multe lucruri. Au început câteva proceduri, câteva acţiuni. Este un proces care se apropie de apogeu, apogeu înţelegând lipsa oricărei limite, lipsa oricărei reţineri din partea sistemului de a face orice. Acum la DNA sunt abuzuri mai mari decât înainte. Înainte se mai fereau de avocaţi. Acum, cu avocaţii de faţă, urlă, ameninţă şi iau de piept martorii şi suspecţii. Nu le mai pasă de avocaţi, pentru că ei merg pe ideea: 'La câte am făcut, nu mai contează ce mai facem'", a declarat Dragnea, la Antena 3, conform Agerpres.

El şi-a exprimat speranţa ca 2019 să fie "anul adevărului", în care să fie finalizat procesul de destructurare a statului paralel.

"Eu sper ca 2019 să fie anul adevărului, aşa mi-am pus eu în obiectiv. Sunt mii, cred, sute, habar n-am - că nu ştie nimeni la ora asta, am auzit tot felul de cifre - de oameni condamnaţi nelegal şi cu toate astea aţi văzut şi dvs, am văzut şi eu, presa cu epoleţi sau hashtag-iştii de pe site-uri care ţipă, care ne înjură. (...) Nu mă interesează decât să reuşim să rămânem vii, liberi şi să păstrăm în continuare coaliţia, ca să ducem acest proces până la capăt. Am anunţat de mai multe ori că am speranţe că vom reuşi să destructurăm, să distrugem, să desfacem în bucăţele acest sistem subteran, acest stat paralel, sistem ocult. Sunt şanse foarte mari", a spus liderul PSD.

Dragnea a apreciat că fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea s-ar afla în contact cu judecători de la Înalta Curte cărora le-ar transmite "sugestii" în privinţa unor condamnări.

"Coldea în continuare are contacte cu judecători de la Înalta Curte, în continuare acolo mai transmite nişte sugestii că 'vezi, Doamne, ăia ar vrea că ăla să fie condamnat, vezi că ăialalţi ar vrea ca şi ăla să fie condamnat'", a precizat Dragnea.

Totodată, el şi-a exprimat speranţa ca Secţia de investigare a magistraţilor să funcţioneze cât mai curând la deplina capacitate.

