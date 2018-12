Dragnea: Dacă ANAF nu se restructurează, acolo trebuie să scuturăm pomul foarte puternic

Pro TV

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat joi că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ar trebui să se restructureze, astfel încât să poată realiza controale eficiente la marile companii.

"Eu am aşteptat doi ani de zile ca ANAF şi conducerile ANAF din aceşti doi ani de zile să înţeleagă că noi ce am vorbit în campanie nu a fost glumă. Păi, la ora asta noi nu putem să ne aşteptăm că poate să meargă o echipă de la ANAF la o megasocietate, care are în spate Big Four, Big Five, şi să se bată cu specialiştii de acolo. Nici gând! Deci, ANAF, dacă nu se restructurează rapid, în aşa fel încât să se poată bate cu aceste companii mari, înseamnă că acolo trebuie să scuturăm pomul foarte puternic", a spus Dragnea, pentru Antena 3, conform Agerpres.

Liderul social-democrat a adăugat că una dintre variante este acordarea unor bonusuri foarte mari pentru inspectorii ANAF.

Dragnea a menţionat că au existat discuţii cu mediul de afaceri asupra taxelor care trebuie achitate statului român, dar fără rezultate. El a mai precizat că faptul că miliarde de euro nu au intrat în bugetul ţării constituie o problemă de securitate naţională, care trebuia sesizată de SRI.

"S-au purtat discuţiile astea. Şi, nimic. Păi, nu aţi văzut un comunicat al Coaliţiei pentru Dezvoltare? Eu i-am rugat pe toţi frumos, acum câteva zile, să nu mai ameninţe statul român, că nu mai ţine. Ameninţă, îi cer lui Iohannis să discute în CSAT, că astea sunt probleme de siguranţă naţională, ordonanţa... Una dintre cele mai mari probleme de securitate naţională o reprezintă asta: că miliarde de euro nu au intrat în bugetul ţării, ca să facem autostrăzi, şcoli, spitale. Aici SRI trebuia să intervină. Dacă tot cer în fiecare an buget mai mare şi au primit, să ne prezinte şi nouă dacă au sesizat pe cineva. Adică ei nu ştiu lucrurile astea? Liviu Alexa de la Cluj a putut să facă această analiză în trei zile şi ditamai SRI nu a putut să o facă. Să ceară în CSAT, premierului, preşedintelui de la acea dată: 'Avem o problemă aici'. Nu au şi un departament economic?", a întrebat el.

Dragnea s-a arătat nedumerit de faptul că firmele româneşti au profituri declarate de 3,5 ori mai mari decât cele străine.

"Profitul declarat de companiile româneşti e mai mare de 3,5 ori decât companiile străine. Păi ce spune asta? Bun, ştiu că românii sunt deştepţi. Dar chiar aşa, toţi managerii români sunt mai deştepţi de 3,5 ori decât managerii străini? Nu e în regulă", a spus el.

Liderul PSD a reiterat cererea ca Protecţia Consumatorului şi Autoritatea Sanitar Veterinară să ia măsuri împotriva mărfurilor importate de România care nu sunt "la calitatea impusă" şi sunt pline de "otravă".

"Am tot aşteptat ca Protecţia Consumatorului, Autoritatea Sanitar Veterinară să spună ce au nevoie - le-a spus şi primul ministru - să se doteze, să se echipeze, să angajeze, să mărească salarii, orice au nevoie, pentru ca orice intră în România care nu e la calitatea impusă şi care e plin de otravă, să se poată lua măsuri. În primul rând, să se identifice. Şi unde suntem? Eu nu mai am curaj să cumpăr ceva, că scrie pe etichetă. Bine, scrie şi foarte mic. (...) Avem ciocolată care nu are ciocolată în ea şi nu are lapte", a spus el.

Dragnea a mai precizat că mediul fiscal din România este foarte atractiv şi că în 2018 la bugetul de stat se vor încasa venituri mai mari cu 70 de miliarde de lei faţă de anul 2016. El a adăugat că acest lucru este un efect al programului de guvernare.

"În momentul în care se micşorează taxele, se măreşte baza de impozitare, adică nu stau doar cu 10 oameni la care le pun biruri şi mai mari. Fac biruri mai mici şi în loc de 10 sunt 100 şi când adun iau mai mult, dar lumea trăieşte mai bine, se dezvoltă afacerile", a adăugat liderul PSD.

