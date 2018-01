Dragnea se pregătește de un nou ”război” cu Iohannis, din cauza miniștrilor ”penali”

Inquam Photos / George Calin

Președintele PSD Liviu Dragnea a admis faptul că este posibil ca în componența viitorului Guvern care va fi condus de premierul desemnat Viorica Dăncilă să se afle și persoane cu probleme penale.

Dragnea a făcut aceste declarații după ce președintele României Klaus Iohannis a avertizat public asupra faptului că nu va accepta în viitorul Cabinet persoane care au probleme în justiție.

În replică, liderul PSD a afirmat că membrii Guvernului Dăncilă vor fi aleși prin vot politic în ședința Comitetului Executiv al PSD de vineri, iar acest vot va fi ... respectat.

Liviu Dragnea: ”Răspund la orice fel de invitație. O să-i spun și domnului președinte, vă spun și dumneavoastră, Comitetul Executiv Național va vota în plen, vineri, orice propunere de membru al Guvernului. Va fi un vot politic, care va fi respectat.

Acum aflu că domnul președinte a spus asta, eu am spus tot timpul că răspund la orice invitație de la președinte pe tema respectivă”.

Reporter: Și dacă președintele va respinge o variantă propusă și adoptată în cadrul Comitetului Executiv, ce faceți în acel moment?

Liviu Dragnea: ”Nu știu domnișoară. Chiar nu știu.”

Reporter: Veți merge mai departe cu varianta adoptată în CEX?

Liviu Dragnea: V-am spus de multe ori că eu nu merg în construcțiile dumneavoastră plecate de la un dacă. Niciodată, îmi pare rău.

Reporter: Nu este a mea, este a domnului președinte.

Liviu Dragnea: ”Asta e....”

Marea surpriză pregătită de Dragnea

În privința nunelor din viitorul Guvern, marea surpriză vine chiar de la liderul PSD, Liviu Dragnea, care - conform unor surse - ar vrea să se revanşeze faţă de Rovana Plumb.

Inquam

Salvată de colegi de urmărirea penală atunci când a fost acuzată de complicitate la abuz în serviciu în "Dosarul Belina", ar reveni la acelaşi minister de la care a plecat: cel al Fondurilor Europene. Ba mai mult, potrivit aceloraşi surse, sunt şanse mari ca Rovana Plumb să devină şi vicepremier.

Rovana Plumb a demisionat din Guvern odată cu Sevil Shhaideh, forţată fiind chiar de Mihai Tudose.

A fost o bătălie pe care fostul premier a câştigat-o. Ultima.

Iohannis: Persoanele cu probleme penale nu au ce căuta în fruntea statului

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, marţi, întrebat despre posibilitatea ca în viitorul Executiv să facă parte şi persoane cercetate penal, că astfel de persoane nu au ce căuta în fruntea statului.

"Aceste discuţii deocamdată sunt discuţii informale care se poartă, eu cred că voi fi informat şi oficial despre persoanele care vor fi propuse, însă părerea mea despre persoanele care sunt în curs de a fi cercetate penal sau care sunt în curs de a fi judecate penal sau care au condamnări penale, o cunoaşteţi, după părerea mea nu au ce căuta în fruntea statului", a spus şeful statului, după întâlnirea întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi la Bucureşti.

Întrebat dacă i-a transmis această poziţie şi preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, la consultările de la Cotroceni, el a răspuns că această opinie este foarte bine cunoscută şi că principiul integrităţii ar trebui să se regăsească în Constituţie.

"Această poziţie a mea este foarte bine cunoscută. Din păcate, ea încă nu se regăseşte încă în Constituţie, dar consider că trebuie să facem cu toţii împreună un efort de îmbunătăţire a acestei situaţii. De aceea am propus şi când am fost la CSM că dacă tot ne apucăm să discutăm despre Constituţie şi ce trebuie să facem mai bine acolo, atunci eu consider că principiul integrităţii trebuie să fie înscris chiar în Constituţie", a afirmat Iohannis.

El a punctat că ar colabora "destul de greu" cu un Guvern în care s-ar regăsi miniştri cu probleme penale.

"Deocamdată, pârghiile preşedintelui sunt foarte puţine. În acest demers, de aceea îmi doresc ca principiul integrităţii să fie înscris în Constituţie, ca să nu mai existe această discuţie în altă conjunctură. Sper să trecem cu bine prin această fază", a adăugat şeful statului.

Întrebat dacă intenţionează să vorbească cu premierul desemnat înainte de formarea Executivului, şeful statului a răspuns: "Vom vedea".

"Când am vorbit cu doamna Dăncilă, m-am concentrat pe persoana domniei sale fiindcă despre asta a fost vorba, nu despre Guvern, iar în continuare vom vedea cu ce echipă vine PSD-ul", a mai spus Iohannis.

