Discursul lui Dragnea la mitingul PSD: "Suntem ceea ce se cheamă democrație”

Sistemul Băsescu care construit sistemul statului paralel a plecat, dar procurorii corupţi şi şefa DNA au rămas, a afirmat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, la mitingul din Piaţa Victoriei.

"Haideţi să o felicităm cu toţii pe Simona Halep! Ne-a adus o bucurie după 40 de ani", şi-a început discursul Liviu Dragnea.

El le-a transmis participanţilor la miting că şi-au asumat cu demnitate "poziţia, dreptul la libertăţi şi democraţie".

"Vă salut cu respect şi admiraţie pe toţi cei care aţi venit astăzi să fiţi alături de noi, aici în Piaţa Victoriei. (...) Propaganda securistă vrea să ne facă să credem că suntem puţini. Aţi dat dovadă de curaj că aţi venit aici, v-aţi asumat cu demnitate poziţia, dreptul la libertăţi şi democraţie. (...) Îi salut cu milă pe toţi trimişii în piaţă ai statului paralel, civili sau nu, la ordin sau din curiozitate şi vă rog sa-i salutaţi!", a spus Dragnea, fiind acompaniat de huiduieli la adresa "statului paralel".

Totodată, liderul PSD a menţionat că "statul paralel este cel care foloseşte instituţiile statului într-un mod nelegitim".

"Statul paralel să nu uite că suntem mulţi, pentru că suntem ceea ce se cheamă democraţie, voinţa populară consfinţită de lege şi de Constituţie. (...) Statul paralel este cel care foloseşte instituţiile statului într-un mod nelegitim. (...) Au trecut trei ani şi jumătate de când regimul Băsescu care a construit acest sistem a plecat, dar instrumentele lui au rămas. Procurorii corupţi au rămas (...) , şefa DNA a rămas. (...) Aţi văzut-o anchetând Guvernul doar pentru că guvernează. Aţi văzut-o umilind şi arestând zeci de oameni care apoi au fost achitaţi. Generalii au rămas - ei vorbesc azi prin gura multor politicieni din opoziţie şi acţionează prin reţeaua de propagandă securistă, atacă democraţia prin partide şi ONG-uri finanţate ilegal. Jurnaliştii sub acoperire au rămas", a adăugat liderul PSD.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a întrebat retoric sâmbătă seara, făcând referire la preşedintele Klaus Iohannis, că, atunci când nu vede protocoalele dintre instituţii, "are o problemă la ochi sau la dosar".

"Când spune (Iohannis n.r.) că nu vede protocoalele secrete are o problema a ochi sau la dosar? Când spune că statul paralel este o glumă proastă, credeţi că nu are umor sau că nu are încotro?", a afirmat Dragnea la mitingul din Piaţa Victoriei.

El a mai spus că liderul PNL, Ludovic Orban, nu trebuie invidiat: "Să nu-l invidiem pe Ludovic Orban (...) L-a propus pe Iohannis candidat la preşedinţie la 5 zile după ce a fost achitat şi acum ne întrebăm - o fi întrebat pe cineva de la PNL sau pe cineva de la DNA?"

De asemenea, Dragnea a menţionat că "statul paralel reprezintă boala cruntă care macină pe dedesubt această ţară"

"Să nu-i invidiem pe mulţi ca ei care cred că dacă stau în gură cu cuvântul anticoruptie vor scăpa. Nu vor scăpa (...) - ei folosesc statul paralel, se bucură de aşa-zisa putere pe care le-o dă statul paralel, dar sunt de fapt nişte unelte jalnice ale acestor securişti. E o frăţie josnică, o cârdăşie periculoasă, un contract care de fapt vrea să scoată democraţia din joc, acesta este portretul statului paralel. Putem să-i spunem oricum - statul invizibil, statul subteran sau pur şi simplu securitate. Oricum i-am spune, el reprezintă boala cruntă care macină pe dedesubt această ţară, aceasta boală care ne-a întors pe unii împotriva altora, care a radicalizat societatea foarte tare", a adăugat preşedintele PSD.

