Viorica Dăncilă, la mitingul PSD. ”Trebuie să închidem epoca urii şi a dezbinării”

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat sâmbătă, la mitingul PSD-ALDE din Piaţa Victoriei, că rezultatul voturilor românilor trebuie respectat, iar abuzurile din justiţie stopate.

"Votul românilor trebuie respectat. Abuzurile trebuie oprite, să închidem epoca urii. Iată diferenţa dintre noi şi cei care ne împidică - noi am mărit salariile, ei le au tăiat atunci când au fost la guvernare, noi am mărit pensiile, ei au fost împotrivă şi le-au tăiat atunci când au fost la guvernare. Noi am început reforma în justiţie. Ei se opun. Economia României a crescut şi creşte în continuare, ei au spus că măsurile luate de noi vor duce la un dezechilibru economic. Cui îi foloseşte asaltul permanent inpotriva Guvernului? Cei care fac asta doresc cu adevărat binele românilor? Eu nu cred! Am fost acuzată de trădarea ţării. Acuzaţiile care mi se aduc sunt aberante dar mă aştept la orice din partea unor oameni laşi, incapabili să ducă o luptă politică la lumina zilei", le-a spus Dăncilă oamenilor strânşi în Piaţa Victoriei.

Premierul a acuzat că lui Dragnea şi lui Tăriceanu le-au fost deschise dosare penale chiar înaintea campaniei electorale din 2016 pentru ca PSD să piardă alegerile.

"Critica guvernării are o singură coordonată: ura faţă de Partidul Social Democrat. Niciun program alternativ, nici măcar o critică aplicată. Încă nu au aflat că românii nu îşi doresc abuzuri, că nu-i vor vota niciodată pe cei care urăsc şi dezbină", le-a spus Viorica dancila protestatarilor, cărora li s-a adresat cu apelativul "dragi prieteni".

Şeful Executivului le-a transmis acestora două mesaje: "Guvernul va lupta în continuare pentru prosperitatea românilor" şi nu vom ceda presiunii şi nu vom ceda în faţa abuzurilor.

"Noi trebuie să îi iubim şi să îi aducem înapoi pe români. România are nevoie de unitate, România nu are nevoie de ură şi dezbinare", şi-a încheiat Dăncilă discursul.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer