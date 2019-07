Discursul lui Dacian Cioloș în Parlamentul European a provocat hohote de râs. VIDEO

Europarlamentarul Dacian Cioloș a susținut un discurs în Parlamentul European care a provocat hohote de râs în rândul audienței.

Cioloș a vorbit cu ocazia alegerii lui David Sassoli în funcția de președinte al Parlamentului European, europarlamentarul român fiind liderul grupului Renew Europe - ”Înnoim Europa” (care înlocuieşte ALDE).

Liderii UE s-au pus de acord marţi seară, la finalul unui summit maraton, asupra numelui succesorului lui Jean-Claude Juncker la şefia executivului comunitar, după ce au făcut înțelegeri de ”compromis”. Socialiştii l-au propus pe italianul David Sassoli după ce în prealabil au criticat acordul ”profund dezamăgitor” convenit la Bruxelles.

În discursul său, Dacian Cioloș a afirmat că ”era negocierilor de culise trebuie încheiate”, fapt care a provocat râsetele europarlamentarilor. Motivul? Conform unor surse europene, preşedintele francez Emmanuel Macron - care este lider informal al grupului Renew Europe - este cel care a propus soluţia de compromis la care s-a ajuns după ce aşa-numiţii ''capi de listă'' ai popularilor şi socialiştilor europeni, Manfred Weber şi Frans Timmermans, nu au obţinut o susţinere suficientă din partea liderilor statelor UE pentru a prelua conducerea Comisiei Europene.

Astfel ... discursul lui Cioloș a provocat râsete din partea celorlalți europarlamentari.

”Am vorbit miercuri, în Parlamentul European, imediat după alegerea președintelui acestei instituții pentru următorii ani. Ca președinte al grupului Renew Europe, am spus că trebuie să încheiem era negocierilor de culise prin care se aleg șefii unor instituții precum Comisia, Consiliul și Parlamentul.

Acest mandat trebuie să stea sub semnul reînnoirii, iar schimbarea va veni din Parlamentul European.

Cetățenii europeni au nevoie să simtă că instituțiile se schimbă. Că aleșii au înțeles votul primit pe 26 mai. Că e nevoie de transparență și de răspunsuri rapide pentru nevoile cetățenilor din Est și din Vest.

Am propus constituirea cât mai rapidă a unei conferințe pentru viitorul Europei care să răspundă la această urgență. Alianța 2020 USR PLUS le-a promis românilor în campania electorală că vom conta la nivel european și vom începe să reformăm Uniunea pentru ca fiecare dintre noi să se simtă acasă în Europa. Asta am început azi: o reînnoire a Uniunii Europene.” - a mai precizat Cioloș pe Facebook.

Alegerile europarlamentare din 23-26 mai 2019 au schimbat proporţiile de influenţă ale familiilor politice europene şi au determinat formarea de noi grupuri în structura Parlamentului European.

Astfel, din cele 751 de locuri ocupate de eurodeputaţii din 28 de ţări membre la data alegerilor s-au format şapte grupuri politice, până la data sesiunii inaugurale a noii legislaturi 2019-2024, 2 iulie 2019, potrivit datelor publicate de www.european-elections.eu, www.euractiv.com şi site-urile familiilor politice.